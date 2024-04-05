Отправлено: - 09:41

ACROS:

Наверное, такой же Австрийский, как и Казахско-Французский центр - зато звучит- европа, не азиаты мол

[Исправлено: alex_60, 06.04.2024 - 10:42]

Цитата:следуют стандартам столицы наверное.там названия ЖК-Австрия,Монако резиденс,Хоккайдо,Майями,Испанский дворик и так далее.нет, конечно есть и Аманат , Атамура и подобное в названиях ЖК.