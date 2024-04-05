Мужчину придавило блоками на стройплощадке в Костанае
5 апреля 2024, 13:27 | Происшествия
Несчастный случай произошел сегодня, 5 апреля, в строящемся жилом комплексе "Австрийский", который расположен на перекрестке улиц Курганская и Каирбекова. Фото и видео в редакцию "НГ" прислали читатели. Судя по кадрам, на мужчину упала палета со строительными блоками.
- Пострадавший получил множественные травмы. Его доставили в областную больницу, - сообщили в пресс-службе станции скорой помощи.
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Полиция сейчас выясняет все обстоятельства происшествия.
- Данный факт зарегистрирован в органах внутренних дел, на месте работает следственно-оперативная группа, - сообщили в ДП Костанайской области.
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