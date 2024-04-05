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Мужчину придавило блоками на стройплощадке в Костанае

5 апреля 2024, 13:27 |  Происшествия

Несчастный случай произошел сегодня, 5 апреля, в строящемся жилом комплексе "Австрийский", который расположен на перекрестке улиц Курганская и Каирбекова. Фото и видео в редакцию "НГ" прислали читатели. Судя по кадрам, на мужчину упала палета со строительными блоками. 

 

- Пострадавший получил множественные травмы. Его доставили в областную больницу, - сообщили  в пресс-службе станции скорой помощи.

 
 
 
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Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства происшествия.

- Данный факт зарегистрирован в органах внутренних дел, на месте работает следственно-оперативная группа, - сообщили в ДП Костанайской области.