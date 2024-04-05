«Можем лишиться водохранилищ» - Тобол-Торгайская бассейновая инспекция о том, зачем увеличили сброс воды
Отправлено: 05.04.24 - 17:30
Дефицита воды летом не будет - объём, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Об этом «НГ» рассказал руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей МУКАШЕВ. А вот что будет, если не сбросить воду? Читать новость
Всегда сброс делали по факту заполнения водохранилища на 100%. Последний раз подтопление было в 2000 году.После этого каждый год необоснованно весной сбрасывают воду с Каратомар.Результат - сегодня в водохранилище,практически нет рыбы, дно илистое. На турбазах экскаваторами пытаются сделать зону для купания.
ТаРо: Всегда сброс делали по факту заполнения водохранилища на 100%. Последний раз подтопление было в 2000 году.После этого каждый год необоснованно весной сбрасывают воду с Каратомар.Результат - сегодня в водохранилище,практически нет рыбы,
Вы профессор Университета Данди (Великобритания), эксперт по вопросам международного водного права ? ...а....угадала вы диванный эксперт,браконьер! халявной Казахстанской рыбы захотел..
Устройство плотин влекут за собой поднятие уровня дна. Как в пустынях ветер гоняет песок в виде дюн, так же и вода гоняет песок с донными отложениями. Плотины задерживают их и провоцируют подъем уровня дна с увеличением площади зеркала воды. Мы получаем мелководные реки, подтопление прибрежных земель и пр.
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