Дефицита воды в водохранилищах летом не будет - объём, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Немного места нужно освободить и предстоящим дождям. Об этом «НГ» рассказал руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей МУКАШЕВ. А вот что будет, если не сбросить воду?

- Сброс осуществляется исключительно для того, чтобы освободить объём водохранилищ для талых вод, - подчеркнул Мукашев. - Если талые воды будут поступать со скоростью 1700 кубометров в секунду, и мы при этом закроем шлюзы и не будем сбрасывать воду, она пойдёт через верх. Это нанесёт большой урон водохранилищам, и мы можем даже их лишиться.

Жители прибрежных Костаная опасаются, что увеличение скорости сброса приведет к повышению уровня воды в Тоболе. В зоне риска - Колёсные ряды, Теннисный центр, ресторан «Гранат», жилые дома и дачные домохозяйства.

- Действительно существует риск подтопления близлежащих населённых пунктов, - поясняет Сергей Мукашев. - Во избежание этого сейчас как раз регулируется сброс. Мы надеемся, что уровень воды не поднимется, пик паводка пойдёт на спад. Но если паводок продолжится и произойдут подтопления, на этот случай акимат Костаная провёл мероприятия по подготовке пропуска воды: убрали ограждения, чтобы их не повредила вода, дополнительно раскопали траншею, чтобы вода свободно проходила, её уровень не поднимался.

Вчера волонтёры делали для прилегающих домов ограждения из мешков с песком, а с малого моста убирали фонарные столбы и заборы.

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По словам Мукашева, сейчас уровень Тобола поднялся примерно на 1 м.

- В настоящее время мы наблюдаем обильное снеготаяние и поступление большого объёма воды в наши два крупных водохранилища: Верхнетобольское и Каратомарское, - сообщил специалист. - Верхнетобольское водохранилище заполнено на 93%, Каратомарское - на 69%. В Каратомарское, помимо воды из Тобола, поступает также 500 кубометров в секунду из его притока Аята. На Амангельдинском водохранилище сброс осуществлятся со скоростью 150 кубометров в секунду. Сейчас у нас есть частичный выход воды из Тобола.

Но как понять, когда уже пора сбрасывать воду, а когда ещё рано? Где грань между истощением водохранилища и его разгрузкой?

- По регламенту при 93-95% наполнености уже нужно сбрасывать, - пояснил Мукашев. - В Каратомарское водохранилище талые воды поступают со скоростью 1790 кубометров в секунду. Сброс с него осуществляется со скоростью 70 кубометров в секунду. Если водохранилище за сутки наполнится с 69% до 90%, увеличим скорость. С Каратомарского сброшенная вода пойдёт в Сергеевское водохранилище в Рудном. Там мы откроем шлюзы и вода пойдёт сюда - в Тобол.

Почему сброс могут начать на 90% наполненности, не дожидаясь регламентированной отметки в 95%? По словам Мукашева, немного места нужно оставить на случай обильных дождей.

Он также прокомментировал, как возможный приток воды в Тобол скажется на реке:

- Я считаю, для Тобола это приятная новость. С притоком этой воды наш Тобол войдёт в свои исконные берега времён, когда он был полноводным, займёт свои законные места.

Также, по словам специалиста, эта вода смоет заболачивания и другие нежелательные субстанции.

- Природа действительно берёт своё. - прокомментировал Мукашев.

Картина демонтажа фонарных столбов и заборов с Малого моста породила слухи о том, что аналогично могут убрать и сам мост. Специалист ответил, что это невозможно:

- Его никак не убрать ни исторически, ни физически.

Мукашев прокомментировал вопрос о том, будут ли мост как-либо видоизменять, чтобы он удерживал воду, как дамба:

- Нет, Малый мост не является водосдерживающим сооружением.

Специалист опроверг сообщения в соцсетях о том, что воду в наши водохранилища сбрасывает Россия со стороны Челябинска.

- Общая объём Брединского и Катенинского водохранилищ в Челябинской области - порядка 70 млн кубов. - отметил Сергей Мукашев. - Проектная мощность наших водохранилищ - больше одного миллиарда кубов. Даже если они сто своих водохранилищ сбросят, наш проектный объём не заполнится.

Фото Олега ПАКА