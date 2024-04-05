Отправлено: - 14:46

Как вы думаете, почему сюда приехало столько волонтеров, связано ли это с большой обеспокоенностью властей нынешней ситуацией? - спрашиваю у Ирины.

Цитата:Странный какой-то докоп (не нашел в русском языке нормального аналога матерному выражению обозначающему придирку)Есть молодежный ресурсный центрЭто такой комсомол только без партийной идеологииПросто организация которая занимает молодежь и следит за активными школьниками и студентамиЧтобы те вместо ОПГ и наркоты вон лучше созиданием занималисьЕстественно МРЦ как гос организация первая пойдет на амбразуру ведя за собой студенческий и школьный активПочему нет? Их насилой туда погнали?Что-то молодежь об этом не сказала раз в статье нетКому-то не нравится что их позвали на эту работу?Так они волонтерыЭто добровольные помощникиНикого там не держатНе нравится развернулись и ушлиИ они там вроде как делом заняты а не просто работа ради работы на камеруХоть чучуть но помогут остановить водуРегион 10 и барс это полицейские волонтерыЯ как то был с ними на поискеЛюдям прям в кайф от того что их приобщают к важному делу в поиске людей и помощи людямМногие с работы прямо не передаваясь приезжаютЧто не так то?