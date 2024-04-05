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«Последний раз в 2000-м так топило!» - К паводку в Колесных рядах готовятся жители, волонтеры и чиновники в Костанае
«Последний раз в 2000-м так топило!» - К паводку в Колесных рядах готовятся жители, волонтеры и чиновники в Костанае
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