Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...

Отправлено: - 22:27

«Каждая кухарка должна научиться управлять государством» - так сказал один великий человек.

У нас в стране примерно так и происходит. Деятели общепита (трескающие беш в дорогих ресторанах) пытаются управлять страной.

Если в первом случае, имелось ввиду "учиться, учиться и учиться" и кухарки и кухаркины дети выучились и построили большую страну со вторым ВВП в мире.

То во втором случае немного пошло не так. Вроде люди те же. И получали образование в той большой стране. Но как будто забыли то чему их учили. Забыли как надо управлять страной, чтобы она не горела, не мерзла, не тонула.

В целом министерстве водных ресурсов аж 4 гидротехника...ТЭЦы и Энергокомпании по стране отданы в частные руки для чего? Правильно для качественного менеджмента - частник же не будет работать в убыток. Вот он и не работал - покупал домики и яхты за границей, копил денюжку на достойную старость себе и своим детишкам. А модернизация за 30 лет отлично проведена - Экибасу привет...

А чем заняться народным избранникам - правильно - всякими важными делами, типа герба...



"...Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат мажилиса Еркин Абиль...."



Может надо посчитать денежки этих избранников и других деятелей, которые в прошлой жизни были ономастами, а в этой по ошибке попали в парламент или возглавили какие-то движения и партии...