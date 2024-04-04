Приглашенные спикеры, в частности, поддержали идею изменения герба страны.

Так, активист движения «Жана адамдар» Мади Омирзаков рассказал, что в январе был проведен социологический опрос в Астане и Алматы, по результатам которого 70% опрошенных не смогли распознать настоящий герб из шести предложенных вариантов.

Председатель Гражданского альянса Алматы Каиржан Абдыхалыков отметил, что в обществе идут различные толки и дискуссии по этому поводу, но есть позиция экспертов.

«Герб нужен, это определяющий для страны символ наряду с национальным флагом. Но его значение должно нести определенный заряд не просто исторического наследия, должна включаться аутентичность и уникальность страны. Мы же не просто думаем о прошлом, мы думаем о настоящем и делаем какой-то посыл в будущее», — выразил мнение Абдыхалыков.

Он считает, что в отличие от флага герб должен быть динамичным и давать правильный посыл новому поколению — к какому будущему мы идем.

Слово «герб» с немецкого языка переводится как наследственность, напомнил директор национального центра рукописей и редких книг PhD Жандос Болдыков.

«Я считаю это правильным решением, потому что герб должен быть проще. Элементарно дети в садиках рисуют флаг, а герб никто не нарисует. К нынешнему гербу обид нет, он создан в 90-е годы, в тяжелые времена. Мы сейчас готовы менять его на более исторический, основанный на глубокой, нежели на 30-летней истории», — сказал Болдыков.

Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат мажилиса Еркин Абиль.

«Сколько на это уйдет денег — это последний аргумент, когда нет других. Я бы на первое место поставил вопрос идентичности, нового качества нашей нации. Мы пока еще немного постсоветская нация, еще не сформировались как полностью новая политическая нация, и в определенной части населения кризис идентичности присутствует. Композиционно стилистически новый герб — фундамент качественно новой политической нации», — подчеркнул мажилисмен.

Он добавил, что депутаты обратились к правительству с просьбой произвести полный расчет до того, как обсуждение по гербу начнется основательно.

Молодой активист Мади Омирзаков добавил, что речь не идет о резкой смене символики.

«Если задуматься о том, сколько на это уйдет средств, никто не говорит, что надо менять сейчас и сразу. Это можно делать по мере необходимости. Стоит вспомнить, сколько раз меняли наш герб. Одно из последних изменений было в 2018 году, когда надпись «Казахстан» поменяли на латиницу. Тогда это не вызвало проблем. И сейчас никто не говорит, что нужно менять сразу», — заключил представитель «Жана адамдар».