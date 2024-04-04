Отправлено: - 22:41

абике:

В каждом подъезде жилого дома нужно сложиться и установить видео, чтобы видеть кто заходит и выходит. Не скупитесь, ведь жилой дом, где вы живете. - это ваша собственность и крепость! Забудьте, вы уже не в СССР, где все наше и в тоже время и ничье.

Цитата:А куда выводить это видео. Если кому то на комп, то человек не будет сидеть целый день за компом. Да и комп круглосуточно тож не будет работать. На город - там тоже не будут смотреть. Посмотрят только если что-то произошло. И то сервер не резиновый - хранение не больше месяца.Если каждому поставить видеодомофон. Хорошо если дома, а так практически бесполезен и дорого...