"Притворяются Казахтелекомом" - Домушники пытались вскрыть квартиру в Костанае
4 апреля 2024, 13:24 | Криминал
Сообщение о произошедшем распространяют в социальных сетях. Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, в 5 микрорайоне. Двое мужчин пытались вскрыть квартиру, а когда хозяйка открыла дверь, использовали перцовый баллончик.
- Ходят сначала как "Казактелеком" , а потом приходят, звонят в звонок и, если не открывает никто, начинают подбирать ключи, - пишут в соцсетях. - Женщина была в ванной, поэтому сразу не открыла, они стали подбирать ключи, чтобы попасть в квартиру. Когда хозяйка спугнула, они применили перцовый баллончик и ушли.
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В полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован, мужчин уже ищут.
- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, указанных на видеозаписи, - сообщили в департаменте полиции.
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