Re: Задержан экс-председатель правления "КазАвтоЖола"

Отправлено: - 21:04

Назарбаев, еще в период своего правления всем говорил, что я могу каждого из вас за руку отвести на скамью подсудимых! А ведь никто не сомневался, что он знал, что все воры и взяткодатели и взяткополучатели и стали своими, и видимо поэтому не стал никого из своих трогать. Мера наказания для воров, коррупционеров должна самой строгой, вплоть от 30 лет до смертной казни. У таких глаза бояться, а руки без мозгов делают!