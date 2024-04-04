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≡ Задержан экс-председатель правления "КазАвтоЖола"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48919
Задержан экс-председатель правления "КазАвтоЖола"
Отправлено: 04.04.24 - 10:40
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В Астане задержан экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Председателем правления он был с апреля 2021 года по февраль 2022 года.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
262
Re: Задержан экс-председатель правления "КазАвтоЖола"
Отправлено: 04.04.24 - 10:40
#1
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Да нет...ну наверняка умысла не было...2 месяца "за глаза" хватит, чтобы человек осознал...понять и простить...восстановить на службе...


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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
251
Re: Задержан экс-председатель правления "КазАвтоЖола"
Отправлено: 04.04.24 - 10:58
#2
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Вор на воре, они все сожрут, пробешбармачат и спустят в туалет уличный, так как унитаз скоро будет не у всех
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
163
Re: Задержан экс-председатель правления "КазАвтоЖола"
Отправлено: 04.04.24 - 11:13
#3
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никогда такого не было и вот опять!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1237
Re: Задержан экс-председатель правления "КазАвтоЖола"
Отправлено: 04.04.24 - 11:30
#4
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"Неожиданно"...
Судя по состоянию дел в стране, у нас любого начальника через год после вступления в должность можно смело сажать. Не ошибёшься.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6821
Re: Задержан экс-председатель правления "КазАвтоЖола"
Отправлено: 04.04.24 - 19:00
#5
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Кто-то обещал отдать под суд любого, вернее отвести за рукав, но так и не осмелился. Мало этого, стали воровать усиленно в три горла, а дороги даже одну зиму не смогли сохраниться,опять требуют ремонта,далеко пойдем с такими кадрами
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
115
Re: Задержан экс-председатель правления "КазАвтоЖола"
Отправлено: 04.04.24 - 21:04
#6
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Назарбаев, еще в период своего правления всем говорил, что я могу каждого из вас за руку отвести на скамью подсудимых! А ведь никто не сомневался, что он знал, что все воры и взяткодатели и взяткополучатели и стали своими, и видимо поэтому не стал никого из своих трогать. Мера наказания для воров, коррупционеров должна самой строгой, вплоть от 30 лет до смертной казни. У таких глаза бояться, а руки без мозгов делают!
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