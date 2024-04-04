В Астане задержан экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

"По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника департаментом АФМ по городу Астане при координации Главной транспортной прокуратуры задержан экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" А. Муратулы", - говорится в сообщении ведомства.

Суд санкционировал меру пресечения подозреваемому "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.

Председателем правления "КазАвтоЖола" Аскар Муратулы был с апреля 2021 года по февраль 2022 года.