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≡ В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48918
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 16:48
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Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат Еркин Абиль. «Я бы на первое место поставил вопрос идентичности, нового качества нашей нации», — подчеркнул мажилисмен.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
568
Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...
Отправлено: 04.04.24 - 16:48
#1
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специалисты, блин. Только менять у нас и могут, таких специалистов тьма, а вот созидать кишка тонка
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20597
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 16:57
#2
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На квадратный наверное поменяют.
В центре батыр какой нибудь на коне.

[Исправлено: alex_60, 04.04.2024 - 17:59]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1236
Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...
Отправлено: 04.04.24 - 17:02
#3
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Какой бред...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15534
Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...
Отправлено: 04.04.24 - 17:08
#4
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Цитата:
Так, активист движения «Жана адамдар» Мади Омирзаков рассказал, что в январе был проведен социологический опрос в Астане и Алматы, по результатам которого 70% опрошенных не смогли распознать настоящий герб из шести предложенных вариантов.

Источник:


гапончик чистой воды
он в руках держит картинку по которой люди должны были определять герб
и я бы ПОНЯЛ еслиб там были герб сша, британии, буркина фасо, Австралии и наш
вот где наш герб спросили бы они?
и если люди не смогли бы найти наш то это швах конечно

так нет
там везде герб одинаковый
но на одном звезды нет
на другом надписи
на третьем кони чучуть по другому повернуты

людям на улице оно надо? они и тыкали в более похожий
ага!!! запищали президентские титушки!! это же не наш герб!! тут видите цвет золотого чуть ярче! народ не знает наш герб!?!?!? караул!!
гапоновщина обыкновенная

Цитата:
Он считает, что в отличие от флага герб должен быть динамичным и давать правильный посыл новому поколению — к какому будущему мы идем.

Источник:

сделайте круг
и в центре напишите на гербе 2030
и меняйте каждые 10 лет
2040
2050
2060

динамика!


Цитата:
«Я считаю это правильным решением, потому что герб должен быть проще. Элементарно дети в садиках рисуют флаг, а герб никто не нарисует

Источник:


я не представляю детей которые могут герб россии внятно нарисовать
или герб великобритании или сша
они все сложные
но согласится можно наш герб перегружен символикой
шанырак, тулпары, надписи, какие то ленты
издалека вообще кажется что это арка нарисована
но сейчас герб менять не стоит
и уж темболее обсуждать на серьезных щах эту тему когда страну топит

Цитата:
Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат мажилиса Еркин Абиль.

Источник:


дома в тургае тем кто жилье потерял на эти гербовые деньги сделайте
а на замену собирайте с олигархов
и тогда никто даже не заметит


Цитата:
Мы пока еще немного постсоветская нация, еще не сформировались как полностью новая политическая нация, и в определенной части населения кризис идентичности присутствует. Композиционно стилистически новый герб — фундамент качественно новой политической нации», — подчеркнул мажилисмен.

Источник:


сидят совки
отучившиеся в совке
служившие там в армии
и дававшие там присягу
и учат нас что мы еще какая-то постсоветская нация немного
кафка


Цитата:
Одно из последних изменений было в 2018 году, когда надпись «Казахстан» поменяли на латиницу

Источник:



объясните этому....герою романа достоевского
что тогда не меняли весь дизайн герба
латиницу поставили и шибко затрат это не понесло, гос органы по мере необходимости меняли у себя герб в кабинетах
а тут полностью дизайн поменяют
вплоть до монет придется менять и документов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15534
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 17:16
#5
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Если где-то, кто-то начинает кричать о новом Казахстане, то значит проворовались.

Салтыков-Щедрин 1878 г.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
698
Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...
Отправлено: 04.04.24 - 17:51
#6
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И сразу затопления высохли, и взяточники с повинной пришли, и дефицита электричества в стране нет, и газ с водой есть во всех населённых пунктах.
Давайте герб забабахаем,а то че, как-то не серьезно, с неменянным)))стыдно, что люди скажут.
А так - клево мы чтим историю - гимн сменили, столицу и переносили, и переименовывали. Населённые пункты, улицы- один через один переименованы; деньги перепечатываем каждые несколько лет.даже язык пытаемся изменить на западный манер.
Лучше бы это рвение во благо народа пустили.
Герб поменяете, и что дальше? Ух, как заживём!!!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1273
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 18:50
#7
Комментарий проходит проверку.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
251
Re: В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили...
Отправлено: 04.04.24 - 18:54
#8
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Уффф... Алла! Шаршатты, Таких глупых аргументов я давно не слышал, коротко: нынешний Герб менять нельзя, и надпись на латинице нужно убрать, это предательство памяти предков
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1716
В чем важность смены герба Казахстана? Вопрос обсудили эксперты
Отправлено: 04.04.24 - 19:19
#9
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Половина страны в воде! А они герб меняют.... Это какой то особый вид умственной отсталости?
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