Re: Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это...

Отправлено: - 12:32

Вот и у нас российский принцип действует: Денег нет, а вы держитесь! Своего нет ничего, а нытиков-бизнес-менов во всей стране, хоть пруд пруди и их гос-во, которое толком не решает экономические вопросы по всей стране, только помогает поднимая цены для потребителей ээнергии. Как раз гос-во стало завозить электроавто из Китая, значит рассчитывает на зажиточных баев. Вот они и будут основную долю электроэнергии забирать! Веерное отключение! Вот вам капитализм, социализм умер еще после разрушения Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем СССР! Хорошо, что еще гос-во регулирует цены на энергоносители, а если ценообразование передать в руки Национальной Палаты Предпринимателей, то горя народ хапнет!