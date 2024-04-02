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Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это не шутка
Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это не шутка
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48913
Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это не шутка
Отправлено: 02.04.24 - 11:42
КЭЦ предлагал среднеотпускной тариф 34,6 тенге за 1 кВт*часа без учёта НДС, это на 6,4 тенге (22,7%) выше цены, действующей с 1 ноября 2023 года. «НГ» предлагает сравнить, сколько костанайцы платили до и платят теперь.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 697
Re: Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это...
Отправлено: 02.04.24 - 11:42
Цитата:
Выключайте фонари днем! Половина города днем с горящими фонарями стоит, а вы все за тарифы ноете.
Сделайте выезд в триатлон-парк вечером, посмотрите, как расходуется дефицитое электричество! Фонари светят туда, где ни дорог,ни тропинок, ни лавочек. Просто освещается нехоженный снег.
Куда смотрят антикор и антимонопольщики, непонятно
без повышения тарифа организация не сможет обеспечивать протребителей электричеством.
Выключайте фонари днем! Половина города днем с горящими фонарями стоит, а вы все за тарифы ноете.
Сделайте выезд в триатлон-парк вечером, посмотрите, как расходуется дефицитое электричество! Фонари светят туда, где ни дорог,ни тропинок, ни лавочек. Просто освещается нехоженный снег.
Куда смотрят антикор и антимонопольщики, непонятно
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 697
Re: Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это...
Отправлено: 02.04.24 - 11:48
Цитата:
А почему за ваше финансовое положение отвечают потребители? Мы платим за свет,за оказанные услуги.ваше положение- это забота вашего руководства.
Откройте депозит, кредит возьмите - почувствуйте себя в шкуре потребителя, на которого вы опять сложили свои проблемы
финансовое положение КЭЦ по некоторым причинам оставляет желать лучшего, и без повышения тарифа организация не сможет обеспечивать протребителей электричеством.
А почему за ваше финансовое положение отвечают потребители? Мы платим за свет,за оказанные услуги.ваше положение- это забота вашего руководства.
Откройте депозит, кредит возьмите - почувствуйте себя в шкуре потребителя, на которого вы опять сложили свои проблемы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15510
Re: Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это...
Отправлено: 02.04.24 - 11:50
Этот год что-то прям апофеоз повышения цен на все
С 1 января подняли тарифы на всё
С 1 марта подняли тарифы на воду и отопление
Вот уже с 1 апреля на электричество
1 мая мусорщики потребуют поднять
С 1 июня какой нибудь домофон начнет ныть
2022 год вот аукаться начал
С 1 января подняли тарифы на всё
С 1 марта подняли тарифы на воду и отопление
Вот уже с 1 апреля на электричество
1 мая мусорщики потребуют поднять
С 1 июня какой нибудь домофон начнет ныть
2022 год вот аукаться начал
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3323
Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это не шутка
Отправлено: 02.04.24 - 11:58
Цитата:
слишком много "прокладок" на пути киловатта от производителя до потребителя. Причем эти "прокладки" не делают ничего, только перепродают друг другу киловатты.
vofkakst:
Выключайте фонари днем!
Выключайте фонари днем!
слишком много "прокладок" на пути киловатта от производителя до потребителя. Причем эти "прокладки" не делают ничего, только перепродают друг другу киловатты.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6137
Re: Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это...
Отправлено: 02.04.24 - 12:05
Цитата:
Наверное это и есть долгожданный - Новый Казахстан, так сказать - его звериный оскал: - взрывы артскладов; пожары в лесах; путч-кантар; перемерзание целых городов; наводнения- что там ещё нас ждёт в этой третьей республике ??? Пророческие слова бывшего: - "...следующий будет хуже..."- ...бiздi каргаган шыгар...
abaika95:
год что-то прям апофеоз повышения цен на все
год что-то прям апофеоз повышения цен на все
Наверное это и есть долгожданный - Новый Казахстан, так сказать - его звериный оскал: - взрывы артскладов; пожары в лесах; путч-кантар; перемерзание целых городов; наводнения- что там ещё нас ждёт в этой третьей республике ??? Пророческие слова бывшего: - "...следующий будет хуже..."- ...бiздi каргаган шыгар...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37487
Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это не шутка
Отправлено: 02.04.24 - 12:09
Токаев на всегда..
Не справляется с населением..
Не справляется с населением..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 111
Re: Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это...
Отправлено: 02.04.24 - 12:32
Вот и у нас российский принцип действует: Денег нет, а вы держитесь! Своего нет ничего, а нытиков-бизнес-менов во всей стране, хоть пруд пруди и их гос-во, которое толком не решает экономические вопросы по всей стране, только помогает поднимая цены для потребителей ээнергии. Как раз гос-во стало завозить электроавто из Китая, значит рассчитывает на зажиточных баев. Вот они и будут основную долю электроэнергии забирать! Веерное отключение! Вот вам капитализм, социализм умер еще после разрушения Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем СССР! Хорошо, что еще гос-во регулирует цены на энергоносители, а если ценообразование передать в руки Национальной Палаты Предпринимателей, то горя народ хапнет!
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1068
Re: Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это...
Отправлено: 02.04.24 - 22:59
.....перестаньте ныть у нас новый многовекторный курс,просто надо немного потерпеть,падождать пока вектор выберит нужное направление... ....Жана Казахстан.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 91
Re: Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это...
Отправлено: 03.04.24 - 00:02
Сколько помню в Новом Казахстане-каждое повышение тарифов по всем услугам обосновывается модернизацией и повышением зарплаты. Советское наследие заканчивается (это по всем отраслям), а нового не создали. Остаётся только вспоминать неизменные десятилетиями советские 4 копейки /киловатт.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1943
Re: Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это...
Отправлено: 04.04.24 - 00:28
В Рудном даже не стали дожидаться начала месяца, повысили с 20 марта.
-
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