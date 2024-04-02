Потребители, которым поставляет электроэнергию ТОО "КЭЦ", будут платить по новым тарифам. «НГ» предлагает сравнить, сколько костанайцы платили до и платят теперь.

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12 марта заявку энергоцентра рассматривали на публичных слушаниях с участием руководителя отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий по области Ильяса Елемимова и директора ТОО «КЭЦ» Анаргуль Ускенбаевой. Она объясняла: финансовое положение КЭЦ по некоторым причинам оставляет желать лучшего, и без повышения тарифа организация не сможет обеспечивать протребителей электричеством.

На слушаниях директор КЭЦ обозначила: в стране дифференциируют, то есть разделяют тарифы на категориям в зависимости от объёмов потребления электроэнергии, и большинство населения региона (88%) платит по минимальному тарифу - 22,44 тенге с НДС, что ниже себестоимости на 9,13 тенге. В результате тариф повысили, на всего на 3,35 тенге.

КЭЦ предлагал среднеотпускной тариф 34,6 тенге за 1 кВт*часа без учёта НДС, это на 6,4 тенге (22,7%) выше цены, действующей с 1 ноября 2023 года. Антимонопольное ведомство одобрило повышение только на 20%.