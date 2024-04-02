Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это не шутка
Диас СУЛЕЙМЕН
Потребители, которым поставляет электроэнергию ТОО "КЭЦ", будут платить по новым тарифам. «НГ» предлагает сравнить, сколько костанайцы платили до и платят теперь.
Иллюстративное фото freepik.com
12 марта заявку энергоцентра рассматривали на публичных слушаниях с участием руководителя отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий по области Ильяса Елемимова и директора ТОО «КЭЦ» Анаргуль Ускенбаевой. Она объясняла: финансовое положение КЭЦ по некоторым причинам оставляет желать лучшего, и без повышения тарифа организация не сможет обеспечивать протребителей электричеством.
На слушаниях директор КЭЦ обозначила: в стране дифференциируют, то есть разделяют тарифы на категориям в зависимости от объёмов потребления электроэнергии, и большинство населения региона (88%) платит по минимальному тарифу - 22,44 тенге с НДС, что ниже себестоимости на 9,13 тенге. В результате тариф повысили, на всего на 3,35 тенге.
КЭЦ предлагал среднеотпускной тариф 34,6 тенге за 1 кВт*часа без учёта НДС, это на 6,4 тенге (22,7%) выше цены, действующей с 1 ноября 2023 года. Антимонопольное ведомство одобрило повышение только на 20%.
|
Тарифы ТОО «КЭЦ»
|
до 1.04
|
с 1.04
|
рост, %
|
среднеотпускной для физических лиц
|
23,84
|
28,61
|
20
|
для юридических лиц
|
36,93
|
40,62
|
10
|
для бюджетных организаций
|
63,21
|
87,42
|
38
|
для производителей СЗПТ
|
31,57
|
34,63
|
10
|
Тариф первого уровня для физических лиц, использующих электрические плиты, в пределах установленной величины:
|
23,07
|
27,61
|
20
|
Тариф первого уровня для физических лиц, не использующих электрические плиты, в пределах установленной величины:
|
22,44
|
26,79
|
19
|
Тариф второго уровня:
|
28,62
|
34,33
|
20
|
Тариф третьего уровня:
|
35,77
|
42,91
|
20
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