Новости

Электричество подорожало для костанайцев с 1 апреля. И это не шутка

Диас СУЛЕЙМЕН

2 апреля 2024, 10:55 |  ЖКХ

Потребители, которым поставляет электроэнергию ТОО "КЭЦ", будут платить по новым тарифам. «НГ» предлагает сравнить, сколько костанайцы платили до и платят теперь.

Иллюстративное фото freepik.com

12 марта заявку энергоцентра рассматривали на публичных слушаниях с участием руководителя отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий по области Ильяса Елемимова и директора ТОО «КЭЦ» Анаргуль Ускенбаевой. Она объясняла: финансовое положение КЭЦ по некоторым причинам оставляет желать лучшего, и без повышения тарифа организация не сможет обеспечивать протребителей электричеством.

На слушаниях директор КЭЦ обозначила: в стране дифференциируют, то есть разделяют тарифы на категориям в зависимости от объёмов потребления электроэнергии, и большинство населения региона (88%) платит по минимальному тарифу - 22,44 тенге с НДС, что ниже себестоимости на 9,13 тенге. В результате тариф повысили, на всего на 3,35 тенге.

КЭЦ предлагал среднеотпускной тариф 34,6 тенге за 1 кВт*часа без учёта НДС, это на 6,4 тенге (22,7%) выше цены, действующей с 1 ноября 2023 года. Антимонопольное ведомство одобрило повышение только на 20%.

Тарифы ТОО «КЭЦ»
 

до 1.04

с 1.04

рост, %

среднеотпускной для физических лиц

23,84

28,61

20

для юридических лиц

36,93

40,62

10

для бюджетных организаций

63,21

87,42

38

для производителей СЗПТ

31,57

34,63

10

Тариф первого уровня для физических лиц, использующих электрические плиты, в пределах установленной величины:
- 130 кВт.ч/чел.в мес;
- 140 кВт.ч/чел.в мес для одиноко проживающих

23,07

27,61

20

Тариф первого уровня для физических лиц, не использующих электрические плиты, в пределах установленной величины:
- 100 кВт.ч/чел.в мес;
- 110 кВт.ч/чел.в мес для одиноко проживающих

22,44

26,79

19

Тариф второго уровня:
- от 130 до 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты,
- от 100 до 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты;
- свыше 140 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих использующих эл.плиты
- свыше 110 кВт.ч на 1 чел в мес. для одиноко проживающих не использующих эл.плиты

28,62

34,33

20

Тариф третьего уровня:
- свыше 190 кВт.ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты;
- свыше 150 кВт.ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты;

35,77

42,91

20