Общественные слушания по проекту тарифа ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» об увеличении предельной цены на услуги по снабжению электрической энергией прошли в актовом зале ТОО 12 марта. На них пришли около 10 человек. Кроме того, организаторы вели онлайн-трансляцию.

Одна из основных причин тарифной заявки - увеличение цены у единого закупщика электроэнергии с 1 января 2024 года, отметила директор ТОО "КЭЦ" Анаргуль УСКЕНБАЕВА. Участие в слушаниях также принял руководитель отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области Ильяс ЕЛЕМИСОВ.

Предельная цена на электроэнергию формируется из стоимости у единого закупщика, тарифа на её передачу и распределение по сетям регионального и межрегионального уровня. На цену влияет и снабженческая надбавка, она нужна для осуществления деятельности предприятия.

Предлагаемая в проекте цена 1 кВт*часа - 34,6 тенге без учёта НДС, это на 6,4 тенге (22,7%) выше действующей с 1 ноября 2023 года.

- С 1 июля прошлого года начала действовать модель централизованной покупки и продажи электрической энергии, - пояснила Ускенбаева. - Единым закупщиком определено ТОО «Расчётно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики РК». Применяются индивидуальные цены. Для ТОО «КЭЦ» цена определена в размере 12 тенге за 1 кВт*час без учета НДС. Ранее она составляла 10,19 тенге. Рост с 1 января - 18%. Также с 1 января 2024 года «Расчетно-финансовый центр» увеличил цену на услугу по обеспечению готовности электрической мощности на 73%. Она составила 1 млн 196 тыс. тенге за 1 МВт без учёта НДС.

В соответствии с Законом РК "Об электроэнергетике" энергоснабжающия организация не может заниматься передачей электрической энергии, то есть иметь в собственности электрические сети. Поэтому ТОО «КЭЦ» заключило договоры с энергопередающими компаниями.

- Электроэнергия от станции идёт через сети национальной компании АО «KEGOC» Цена у него увеличилась с 1 марта 2024 года на 2,7%, - сообщила директор «КЭЦ». - Через сети ТОО «Межрегионэрерготранзит» заявлен проект тарифа с 1 апреля 2024 года в размере 5,14 тенге - рост на 18%.

Снабженческая надбавка составляет 5% в структуре тарифа, по проекту ее размер - 1,82 тенге за 1 кВт*час, на 0,5 тенге больше нынешнего.

- Рост надбавки планируется в связи с увеличением расходов на оплату труда, - отметила Анаргуль Ускенбаева. - Затраты на оплату труда и налоги составляют 68% в общих затратах снабженческой надбавки. При определении расходов на оплату труда в расчёт принимается фактическая численность персонала, не превышающая нормативную численность, и среднемесячная зарплата в регионе. Среднемесячная зарплата за 12 месяцев 2023 года в сфере снабжения электроэнергией в Костанайской области составила 254 000 тенге, что, согласно действующему тарифу, выше средней зарплаты на 32%. Фактическая численность персонала составляет 235 человек при нормативе 410 человек. В связи с ростом фонда оплаты труда увеличатся затраты на социальные отчисления, социальный налог, обязательное социальное медицинское страхование, а также с 1 января 2024 года дополнительно введены обязательные пенсионные взносы работодателей. Также заявлено увеличение затрат на выплату вознаграждения за заёмные средства.

По словам директора КЭЦ, из-за того, что проект тарифа рассматривали 120 дней вместо предусмотренных правилами ценообразования 30 дней, предприятие понесло большие убытки. В результате ТОО было вынуждено привлечь заёмные средства для оплаты поставщикам по новым тарифам, чтобы не допустить ограничения поставок. В снабженческую надбавку по статье "Вознаграждение банка за заёмные средства" включена сумма 42 млн тенге. Она согласована на уровне 2019 года, однако до 2023 года ставка вознаграждения изменилась с 11,5% до 19,75% в связи с увеличением базовой ставки Нацбанка РК. Фактические затраты ТОО по этой статье составили в 2022 году 86 млн тенге, в 2023-м - 75 млн.

- Обращаю внимание, что гарантирующие энергоснабжение предприятия не включены ни в одну государственную программу по льготному кредитованию, - подчеркнула Анаргуль Ускенбаева. - Тариф не субсидируется, из тарифа исключена прибыль предприятия. Тем самым ТОО «КЭЦ» получает кредит на общих рыночных условиях. В случае продолжения ухудшения финансового состояния предприятия будет закрыт доступ к финансированию, что приведёт к несвоевременной оплате поставщикам, росту задолженности и, как следствие, ограничению поставки электроэнергии в область. Сейчас предприятие продолжает нуждаться в заёмных средствах.

Она напомнила, что большая часть населения области платит за электроэнергию по минимальному тарифу.

- В Костанайской области применяются самые высокие величины потребления по уровням при дифференциации тарифов для населения в зависимости от объёмов потребления. Первый уровень - до 100 кВт*час на человека, не использующего электрические плиты. В других регионах - до 70 кВт*час. Второй уровень - от 100 до 150, в других регионах - от 70 до 140 кВт*час.

Благодаря повышенным величинам потребления электроэнергии по первому уровню около 88% населения платит по минимальному тарифу - 22,44 тенге с НДС, что ниже себестоимости на 9,13 тенге.

- Дифференциация тарифов находится в компетенции уполномоченного органа, поэтому конечные тарифы по группам потребителей будут известны после рассмотрения нашей заявки, - объяснила директор КЭЦ.

- Тарифы по энергопередающим организациям в настоящее время находятся на рассмотрении департамента, - сообщил в завершение слушаний Ильяс Елемисов. - Сроки по ним наступают примерно в первой декаде апреля. Но при этом срок принятия решения по ТОО «КЭЦ» наступает 22 марта. В этой связи в структуру тарифа будут включены те тарифы энергопередающих организаций, которые утверждены на момент принятия решения по ТОО «КЭЦ». Субъект будет обязан довести до сведения потребителей размер согласованной цены за 5 календарных дней.

Ни одного вопроса из зала и по онлайн-трансляции во время слушаний не прозвучало.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА