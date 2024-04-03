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≡ Паводок в Костанайской области-2
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48908
Паводок в Костанайской области-2
Отправлено: 03.04.24 - 09:58
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Паводок в Тургае областные власти откровенно прошляпили или профукали. Который день жители самых южных регионов области - Амангельдинского и Джангельдинского районов, а также алкалыкчане - терпят бедствие - ушли под воду сотни домов, движимое и недвижимое имущество.
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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
360
Re: Паводок в Костанайской области-2
Отправлено: 03.04.24 - 09:58
#1
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Не знаю есть ли сейчас такие искусственные озёра-"тарелочки". Когда шла талая вода, то их направляли и были специальные места куда она скапливалась. Потом можно было поить скотину и пр. Думаю сейчас оно всё осталось лишь как естественные углубления, и никто сейчас этим направлением не занимается.

От паводка сейчас погибло много голов скота. Но не учитываются ещё дикие звери. Наступит жара и весь этот гиблый скот домашний и дикие звери будут гнить. Так что может ещё это вылиться в болезни. Тут бы заранее думать о таком явлении.

Вообще конечно прискорбно. Животноводы давно уже выживают сами по себе. В СКО ещё посмотрите сколько снега, то будет там такая ситуация, если уже не началась.
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