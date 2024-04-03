Re: Паводок в Костанайской области-2

Отправлено: - 09:58

Не знаю есть ли сейчас такие искусственные озёра-"тарелочки". Когда шла талая вода, то их направляли и были специальные места куда она скапливалась. Потом можно было поить скотину и пр. Думаю сейчас оно всё осталось лишь как естественные углубления, и никто сейчас этим направлением не занимается.



От паводка сейчас погибло много голов скота. Но не учитываются ещё дикие звери. Наступит жара и весь этот гиблый скот домашний и дикие звери будут гнить. Так что может ещё это вылиться в болезни. Тут бы заранее думать о таком явлении.



Вообще конечно прискорбно. Животноводы давно уже выживают сами по себе. В СКО ещё посмотрите сколько снега, то будет там такая ситуация, если уже не началась.