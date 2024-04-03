3 апреля 2024, 09:31

Паводок в Тургае областные власти откровенно прошляпили или профукали. Который день жители самых южных регионов области - Амангельдинского и Джангельдинского районов, а также алкалыкчане - терпят бедствие - ушли под воду сотни домов, движимое и недвижимое имущество.

Самое страшное, что люди потеряли свое главное богатство – тысячи голов домашних животных. Для местных жителей овцы, КРС и лошади всегда являлись самым главным активом. Благо, бескрайние степные просторы с обильной кормовой базой всегда позволяли держать здесь тучные стада и отары, а неприхотливые лошади, которые могли сами свободно пастись и размножаться, стабильно служили самой надежной экономической опорой благополучия. Теперь скотоводчество, являющееся основным источником дохода местного населения, растворилось в талой весенней воде.

Сейчас подсчитать весь ущерб невозможно. А люди ждут и надеются. Конечно, государство не останется в стороне и протянет руку помощи. Ясно одно - что ущерб народному хозяйству стихией нанесен очень серьезный. Местные жители и пострадавшие регионы однозначно не один год будут приходить в себя после весеннего половодья 2024 года. Для восстановления былого поголовья скота Тургаю понадобится наверняка не одно десятилетие… Кто ответит за весь этот многомиллиардный государственный ущерб и страдания людей?

Вернувшийся из зарубежной командировки президент Токаев незамедлительно наказал некоторых членов правительства и нерадивых акимов трех залитых половодьем областей строгими выговорами и указал на их несоответствие занимаемым должностям. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в их числе и также попал под эту президентскую раздачу. Полагаю, что поделом – он в ответе за случившееся.

Мне интересно, чем занимался в это время его заместитель Арман Абенов, который курирует региональные силы ЧС и сельское хозяйство области. Уборочная страда прошлого года принесла земледельцам основной житницы Казахстана одни убытки, а весенний паводок лишил основы поголовья региона. Не подсказал о стремительном развитии угрозы предстоящего паводка руководству области и главный областной чээсник Касым Кайрат.

По прогнозу синоптиков, через пару дней температура воздуха резко повысится и фаза паводка вступит в решающую стадию. Большая вода придет в другие паводкоопасные районы области: Житикаринский, Карасуский и Узункольский. Готовы ли они и другие территории региона, когда халатная беспечность традиционно царит в коридорах местной исполнительной власти области?