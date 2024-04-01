Re: «Зачем вы разобрали елку?» - Предприниматель проиграл суд...

Отправлено: - 13:24

Вообще ситуация странная



Что значит у нас не было выхода и мы решили зажечь ёлку?

Поставщик не вовремя поставил товар и произвел монтаж

Всё

Расторгаете договор и в суд

Понятно что население будет возмущаться что не было елки на новый год, но юридически то вы ПРИНЯЛИ поставку в урезанном виде и согласились на ее установку и эксплуатацию



Значит по всем параметрам должны оплатить сумму монтажа и ёлки

То что вы приняли её а она не соответствует тех спецификации это ваши проблемы

Аудит с вас должен за это спросить



Ёлка должна быть оплачена,фигуры и гирлянды если их не установили то нет