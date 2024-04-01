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«Зачем вы разобрали елку?» - Предприниматель проиграл суд против акима Житикары по поводу символа Нового года
«Зачем вы разобрали елку?» - Предприниматель проиграл суд против акима Житикары по поводу символа Нового года
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