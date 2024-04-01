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≡ «Зачем вы разобрали елку?» - Предприниматель проиграл суд против акима Житикары по поводу символа Нового года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48894
«Зачем вы разобрали елку?» - Предприниматель проиграл суд против акима Житикары по поводу символа Нового года
Отправлено: 01.04.24 - 13:24
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"Суд первой инстанции мы проиграли, - сообщил «НГ» Сергей Соколунин. - Но будем судиться дальше". И добавил, что на сайте госзакупок нашел интересную информацию по поводу демонтажа новогодней елки.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15475
Re: «Зачем вы разобрали елку?» - Предприниматель проиграл суд...
Отправлено: 01.04.24 - 13:24
#1
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Вообще ситуация странная

Что значит у нас не было выхода и мы решили зажечь ёлку?
Поставщик не вовремя поставил товар и произвел монтаж
Всё
Расторгаете договор и в суд
Понятно что население будет возмущаться что не было елки на новый год, но юридически то вы ПРИНЯЛИ поставку в урезанном виде и согласились на ее установку и эксплуатацию

Значит по всем параметрам должны оплатить сумму монтажа и ёлки
То что вы приняли её а она не соответствует тех спецификации это ваши проблемы
Аудит с вас должен за это спросить

Ёлка должна быть оплачена,фигуры и гирлянды если их не установили то нет
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20512
Re: «Зачем вы разобрали елку?» - Предприниматель проиграл суд...
Отправлено: 01.04.24 - 14:45
#2
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скоро новую ставить, а аким все платить за старую не хочет.
при том что елка была, и он ее "зажег".
///он сэкономил 16 млн тенге из бюджета.//

как звучит то, спас 16 000 000 от хапуг.
к награде .
за спасение утопающих.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1064
Re: «Зачем вы разобрали елку?» - Предприниматель проиграл суд...
Отправлено: 01.04.24 - 18:28
#3
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....вся эта комическая история с ёлкой может случится только и только у нас....да Абайка учатся у евронейцев те правда зарабитчан кидают на клубнике,а мы свой бизнес кидаем на гос.уровне....Вообще ситуация странная....
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