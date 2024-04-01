Скандал вокруг новогодней елки в Житикаре разгорелся в начале этого года. Иллюминацию на елке зажгли 26 декабря, а разобрали сооружение уже 10 января. Видео демонтажа прислал «НГ» алматинский предприниматель Сергей СОКОЛУНИН (ИП «ST MARKET»).

- Мы выиграли установку по госзакупкам. Акимат у нас принял ее, провел праздник, а сейчас отказывается оплачивать, - возмущался 10 января подрядчик. - Нам остались должны 16 169 500 тенге.

Аким Житикары Мирамбек ОРДАШЕВ заявил тогда «НГ», что ситуация прямо противоположная: подрядчик поставил некачественный товар, а он сэкономил 16 млн тенге из бюджета.

- 7 декабря аппарат акима Житикары заключил с подрядной организацией договор на проведение работ по оформлению города к Новому году, - пояснл Ордашев. - Согласно условиям договора, подрядной организацией должен быть произведен монтаж фигурок Деда Мороза и Снегурочки, елки и освещения гирляндами. По условиям заключенного договора срок поставки товара - в течение 16 календарных дней со дня регистрации в органах казначейства.

По словам акима, монтаж елки производился в последний момент - с 22-го по 24 декабря. А уже в ночь с 24-го на 25 декабря макушка елки (звезда) упала, что подтверждается актом о выявленных дефектах.

- У нас просто не было выхода, и вечером 25 декабря мы провели официальное зажжение городской елки, - рассказал Ордашев. - Но мне было стыдно за такую елку. К тому же она не соответствовала технической спецификации - вместо каркасной елки они нам поставили ствольную.

Акимат подрядчику так и не заплатил, поэтому Соколунин подал в суд.

- Суд первой инстанции мы проиграли, - сообщил он «НГ». - Но будем судиться дальше. Главный аргумент, как мы поняли, который был у суда, это то, что мы разобрали елку и не могли доказать, что на самом деле она соответствовала технической спецификации.

Сергей Соколунин также сообщил, что на сайте госзакупок нашел интересную информацию по поводу демонтажа елки.

- Акимат Житикаринского района провел госзакупку по демонтажу елки в конце декабря и потратил на это, согласно сайту госзакупок, около 1 млн тенге, - пояснил Соколунин. - Мы будем использовать это при защите в суде второй инстанции.

«НГ» направила запрос акиму Житикаринского района по поводу госзакупки на демонтаж елки.