Новогоднюю елку, которую торжественно зажгли в центре Житикары 26 декабря, разобрали уже 10 января. Видео демонтажа прислал «НГ» алматинский предприниматель Сергей СОКОЛУНИН (ИП «ST MARKET»).

Новогоднюю елку демонтировали 10 января / Фото предоставил Сергей СОКОЛУНИН

- Мы выиграли установку по госзакупкам. Акимат у нас принял ее, провел праздник, а сейчас отказывается оплачивать, - возмущается подрядчик. - Нам остались должны 16 169 500 тенге.

Аким Житикары Мирамбек ОРДАШЕВ заявил «НГ», что ситуация прямо противоположная - подрядчики поставили некачественный товар, а он сэкономил 16 млн тенге из бюджета.

- 7 декабря аппарат акима Житикары заключил с подрядной организацией договор на проведение работ по оформлению города к Новому году, - пояснил Ордашев. - Согласно условиям договора, подрядной организацией должен быть произведен монтаж фигурок Деда Мороза и Снегурочки, елки и освещения гирляндами. По условиям заключенного договора срок поставки товара - в течение 16 календарных дней со дня регистрации в органах казначейства.

По словам акима, монтаж елки производился в последний момент - с 22-го по 24 декабря. А уже в ночь с 24 на 25 декабря макушка елки (звезда) упала, что подтверждается актом о выявленных дефектах.

- У нас просто не было выхода, и вечером 25 декабря мы провели официальное зажжение городской елки, - пояснил Ордашев. - Но мне было стыдно за такую елку. К тому же она не соответствовала технической спецификации - вместо каркасной елки они нам поставили ствольную.

Конструкция ели состоит из множества элементов (яруса, соединения, более тысячит веток), поэтому процесс приемки работ завершили 28 декабря. По его результатам составили акт о выявленных дефектов, направили претензионное письмо подрядной организации. По словам акима, предприниматель мог разобрать елку еще 28 декабря, но тянул время.

- В письме отдельно указано на несоответствие фигурок Деда Мороза и Снегурочки требованиям технической спецификации, - отметил Ордашев. - Такие фигурки вообще нельзя было ставить, потому что жители меня бы не поняли! В связи со сложившейся ситуацией акиматом города пришлось воспользоваться фигурами Деда Мороза и Снегурочки градообразующего предприятия АО «Костанайские минералы».

За Деда Мороз и Снегурочку бюджет должен был заплатить 1,7 млн тенге / Фото предоставил акимат Житикары

Аким предоставил фото и видео фигур Деда Мороза и Снегурочки, которые хотел поставить городу за 1,7 млн тенге предприниматель Соколунин, предложил сравнить их с теми, что предоставили «Костанайские минералы». Как говорится, разница налицо.

Эти фигуры выставило АО «Костанайские минералы» / Фото предоставил акимат Житикары

- Закупка была на 4 предмета, я предлагал ИП разделить ее, - объясняет Мирамбек Ордашев. - Гирлянда нас полностью устраивает, например. Но за елку, Деда Мороза и Снегурочку мне просто стыдно перед жителями! Однако поставщики отказались. Сказали - либо все принимай, либо ничего. Но сумма за все более 16 млн тенге - немаленькая, поэтому я принял решение отказать в принятии акта выполненных работ. Так как подписание актов выполненных работ, не соответствующих техническим спецификациям, является нарушением законодательства и трактуются, как коррупционное действие. На сегодня подрядной организацией не были устранены нарушения.

Аким Житикары также сообщил, что получил выговор за неосвоение бюджетных денег в конце года, но это лучше, чем принимать такие фигуры и такую елку.