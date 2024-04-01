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≡ Какие проблемы в СО «Текстильщик» костанайские власти намерены решить «раз и навсегда»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48894
Какие проблемы в СО «Текстильщик» костанайские власти намерены решить «раз и навсегда»
Отправлено: 01.04.24 - 16:37
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В первую очередь, конечно, на аппаратном совещании в акимате сегодня, 1 апреля, говорили о борьбе с подтоплениями. А потом обсудили будущее садового общества, которое постепенно превращается в пригородный поселок.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1063
Re: Какие проблемы в СО «Текстильщик» костанайские власти...
Отправлено: 01.04.24 - 16:37
#1
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нные. Будем разрабатывать ПСД с привлечением гидрологов, геодезистов, - поделился планами аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - и делать капитальное водоотведение с учетом естественного хода талых вод. Будем расчищать русло, бетонировать. И домики, скорее всего, убирать. То есть надо там раз и навсегда вопрос решить.

.....сколько раз говорил и буду говорить перестаньте губы мазать городу,чулки дрявые....кто и когда займётся благоустройством города? ...русло можно было расчистить элементарно...
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