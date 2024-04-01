Re: Какие проблемы в СО «Текстильщик» костанайские власти...

Отправлено: - 16:37

нные. Будем разрабатывать ПСД с привлечением гидрологов, геодезистов, - поделился планами аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - и делать капитальное водоотведение с учетом естественного хода талых вод. Будем расчищать русло, бетонировать. И домики, скорее всего, убирать. То есть надо там раз и навсегда вопрос решить.



.....сколько раз говорил и буду говорить перестаньте губы мазать городу,чулки дрявые....кто и когда займётся благоустройством города? ...русло можно было расчистить элементарно...