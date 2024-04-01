В первую очередь, конечно, на аппаратном совещании в акимате сегодня, 1 апреля, говорили о борьбе с подтоплениями. А потом обсудили будущее садового общества, которое постепенно превращается в пригородный поселок.

Фото Андрея СКИБЫ

«Текстильщик» - традиционная зона риска в период таяния снега. В этом году - с 27 по 29 марта - из 30 участков, обычно подверженных подтоплению, вода залила 14. Пришла с полей.

- Скопилась на участке железнодорожных путей, пошла на дачи, - сказал заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ. - На данный момент ситуация нормализована. Подрядной организации, которая очищала водопропускные трубы и снег, помогали служащие в/ч № 6697 — наполняли мешки песком, укладывали вокруг дачных строений.

В выходные территорию садового общества обошли и объехали члены противопаводкового оперативного штаба.

- Там канава вокруг, по которой идет вода, частично засорена, в том числе самими дачниками. Домики построены по руслу несанкционированные. Будем разрабатывать ПСД с привлечением гидрологов, геодезистов, - поделился планами аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - и делать капитальное водоотведение с учетом естественного хода талых вод. Будем расчищать русло, бетонировать. И домики, скорее всего, убирать. То есть надо там раз и навсегда вопрос решить.

По мнению акима, к будущему этого садового общества вообще надо «подойти комплексно», потому что там множество людей живет круглый год. По данным акимата, сейчас более 300 семей.

- Мы ходили и видели капитальные дома на фундаментах, - отметил глава города, - там живут с тех пор, как разрешили прописываться на дачах. Конечно, многие от безысходности поселились. Что завтра их ждет? Ведь по генеральному плану там - зона жилой застройки. Конечно, не на следующий год туда город придет, но рано или поздно так будет... Сейчас там нет освещения, нет канализации, скорая помощь, пожарные машины в некоторых местах проехать не могут. Люди себя загоняют туда, а мы им фактически помогаем заселяться. Нужно там положение дел взять на контроль, вместе с председателем СО отделу архитектуры, отделу земельных отношений провести совещание. Нам надо понимать, как мы там будем дальше двигаться. Завтра все 2000 домов станут круглогодичным жильем, и будет у нас поселок в городе. По сути проблема уже возникла... Но в любом случае людям надо объяснять, что они должны недвижимость свою оформлять. Чтобы при застройке не потеряли крышу над головой - могли продать свой дом или получить у строительной компании что-то в обмен.