Отправлено: - 14:58

abaika95:

вот из за этого они так "отлично" играют в футбол

abaika95:

Чёт не заметил их достижений

[Исправлено: ACROS, 30.03.2024 - 16:07]

Цитата:Цитата:Футбол- это игра №1 в мире.Те сборные которые на сегодня возглавляют рейтинг ФИФА - они действительно сильные сборные и они не вчера-сегодня состоят в десятке лучших сборных мира, а с момента изобретения этой игры англичанами.Бразилия, Аргентина, ФРГ, Англия, Испания, Франция, Италия, Голландия, Португалия, Уругвай и др. - как лет сто назад они стали сильнейшими так и и ими остаются до сих пор.И у них за это время были и - хунты и перевороты и фюрера и дуче и каудильо и президенты и чёрные полковники и демократия и диктатура- но, они всё равно - лучшие из лучших.Так что я не вижу придуманную и натянутую, автором статьи, политическую причинно-следственную связь между состоянием демократии и развитием футбола, как в целом по планете так и в отдельно взятой стране.Теперь о грузинах и украинцах: - в сборную СССР основными поставщиками игроков были( не считая русских команд - сейчас речь не о них) киевское и тбилисское "Динамо"- это самые тутулованные советские команды.Именно эти две команды и добились больших успехов на европейской арене: киевляне дважды брали Кубок обладателей кубков и Супер кубок, грузины только Кубок обладателей кубков и лучшими игрокам Европы признавались О.Блохин и И.Беланов- оба они получали "Золотой мяч".Кстати - из УССР в чемпионатах СССР и именно только лишь в Высшей лиге, всегда принимало участие 5 - команд- Динамо Киев; Шахтер Донецк; Днепр Днепропетровск; Черноморец Одесса; Металлист Харьков; и две команды из Гр.ССР- Динамо Тбилиси; Торпедо Кутаиси.В этих республиках футбол был сильно развит ИСТОРИЧЕСКИ с дореволюционных времён, и по уровню развития и игры они превосходили всех на голову в СССР и даже некоторые страны Европы, такие как - Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Швеция, Чехия, Австрия. Они и сейчас превосходят эти страны.Тогда как у нас в Казахстане лучший результат был у "Кайрата"- 8 место в чемпионате СССР в 1972 году. и от этой команды в сборную привлекались на пару игр - К.Ордабаев и С.Байшаков.У нас нет - культа игры в футбол;он у нас он не развит и наверное НИКОГДА не будет таким как в футбольных странах.Казахский футбол скорее - игрушка, ПОНТЫ и ТЩЕСЛАВИЕ - причём дорогостоящие в руках власти и олигархов.И нынешний успех, я не иронизирую, - это действительно - успех сборной за все эти 33 года независимости: - больше НИКОГДА не повториться.У нас был единственный шанс на 100 лет- выйти в финал Европы и к сожалению мы им не воспользовались. Мы не доросли МЕНТАЛЬНО ( техника- херня) до уровня финалистов Европы, а грузины и украинцы - они жили и живут этой игрой и демократия тут НЕ ПРИЧЁМ.У нас - бокс, борьба, штанга - вот эти самые популярные виды спорта в Казахстане - их и нужно развивать. Они и приносят большинство медалей и чемпионатов и Олимпиад.Цитата://Не изменив своего коллективного сознания,//Вот с этим я согласен с автором: - "назарбаевщину" нужно менять и дорогу дать молодым, иначе с этими богатствами и большой территории - мы посмешище для соседей и почти бесплатные лакомки для медведя и дракона.Нам с Алексом уже поздно что то делать- только бурчать и подсказывать, да и у Токаева тоже - не молодой возраст.