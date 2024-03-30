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Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
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Я робот(Пользователи)
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- 48879
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 09:33
Закономерно ли, что Казахстан так ни разу и не смог выйти из своей отборочной группы на всех прошедших чемпионатах мира и чемпионатах Европы, несмотря на многомиллиардные вливания в развитие футбола в течение последних 30 лет?
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(Полноправные пользователи)
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Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 09:33
Цитата//Мы, казахстанцы, не просто не едины! Мы нетерпимы друг к другу, жестоки и враждебны друг к другу! Мы завистливы, готовы идти по головам ради достижения своей собственной, неколлективной цели! Мы выживаем не благодаря единству, но за счет подавления, уничтожения друг друга!//
Для 111 пользователя: - эти же слова, примерно, высказаны в "Словах назидания" великого Абая. Этот колумнист- просто напросто переписал их на современный лад.
Для 111 пользователя: - эти же слова, примерно, высказаны в "Словах назидания" великого Абая. Этот колумнист- просто напросто переписал их на современный лад.
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 10:37
///народы Грузии и Украины смогли совершить свой политический майдан, позволивший им сменить авторитаризм на демократию?//
рассмешил.
демократия на Украине.
новый анекдот.
там хунта у власти.
рассмешил.
демократия на Украине.
новый анекдот.
там хунта у власти.
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 10:39
///Они смогли объединиться и, выйдя на площадь, заставили авторитарную и заворовавшуюся власть уйти с политической сцены!//
а он точно не помогал Нуланд печеньки раздавать?
а он точно не помогал Нуланд печеньки раздавать?
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 10:46
//И я почти со стопроцентной точностью уже в самом начале матча (любого футбольного матча), глядя на то, как игроки двигаются без мяча, могу определить для себя, какая именно команда победит.//
Кот Ахилл, Осьминог Пауль, слониха Нелли,
хряк Фунтик И хорек Фред, черепаха Большая голова.
автор поставил себя рядом с этими уважаемыми личностями.
но что то я им верю, а ему нет.
Кот Ахилл, Осьминог Пауль, слониха Нелли,
хряк Фунтик И хорек Фред, черепаха Большая голова.
автор поставил себя рядом с этими уважаемыми личностями.
но что то я им верю, а ему нет.
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 10:48
так понял автор призывает к Майдану по казахстански.
и тогда все в футболе наладится.
но это же уголовно наказуемо вроде.
и тогда все в футболе наладится.
но это же уголовно наказуемо вроде.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 15449
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 11:11
Цитата:
Ещё не видел такого упоротого натягивания совы на глобус
Украинцы и грузины мол совершили переворот (не революцию!) А именно переворот свергнув одного президента на того которого им якобы захотелось и вот из за этого они так "отлично" играют в футбол
Чёт не заметил их достижений
Но тут же встанет вопрос
Россияне вон никого не свергали а Россия давеча вышла в полуфинал обыграв Испанию это как?
Один раз вышла в финал (вроде бы) обыграв Голландию
А диктатор у них всё на месте сидит
Прибалтийские страны вышедшие в 1990 на свержение советский власти чеж все в футбол не могут?
А Армения? Там тоже был переворот
Кыргызы вообще по этой логике чемпионами мира должны стать
Там переворот каждые 10 лет)
Вообще не понятно как это у одних коллективные действия помогают им проходить отборочные туры а у других не помогает
Может дело просто в футбольной школе?
Украинская и грузинская школа с советских времён как бы была очень сильная
Украина понятно вторая после России республика по старшинству туда денег вбухивали
А Грузия ещё более понятнее,грузинская мафия в виде джугашвили,берий, Орджоникидзе сидела десятилетиями в кремле и пестовала свою республику вбухивая туда млрды
Цитата:
Может просто футбол тут не шибко популярен и у нас даже культуры футбольной нет?
Как бы фанатская база у нас это от силы 1% от населения
Народы Грузии и Украины заслужили победу! Они смогли объединиться и, выйдя на площадь, заставили авторитарную и заворовавшуюся власть уйти с политической сцены! Ключевые словв в данном предложении: «смогли объединиться». Коллективные действия грузин и украинцев были логичными и цельными на площадях многочисленных городов, и таковыми они были на футбольных полях.
Ещё не видел такого упоротого натягивания совы на глобус
Украинцы и грузины мол совершили переворот (не революцию!) А именно переворот свергнув одного президента на того которого им якобы захотелось и вот из за этого они так "отлично" играют в футбол
Чёт не заметил их достижений
Но тут же встанет вопрос
Россияне вон никого не свергали а Россия давеча вышла в полуфинал обыграв Испанию это как?
Один раз вышла в финал (вроде бы) обыграв Голландию
А диктатор у них всё на месте сидит
Прибалтийские страны вышедшие в 1990 на свержение советский власти чеж все в футбол не могут?
А Армения? Там тоже был переворот
Кыргызы вообще по этой логике чемпионами мира должны стать
Там переворот каждые 10 лет)
Вообще не понятно как это у одних коллективные действия помогают им проходить отборочные туры а у других не помогает
Может дело просто в футбольной школе?
Украинская и грузинская школа с советских времён как бы была очень сильная
Украина понятно вторая после России республика по старшинству туда денег вбухивали
А Грузия ещё более понятнее,грузинская мафия в виде джугашвили,берий, Орджоникидзе сидела десятилетиями в кремле и пестовала свою республику вбухивая туда млрды
Цитата:
Мы несвободны! Для футбола, как и для общественного объединения, исключительно важное значение имеет степень внутренней свободы отдельного индивидуума
Может просто футбол тут не шибко популярен и у нас даже культуры футбольной нет?
Как бы фанатская база у нас это от силы 1% от населения
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 11:27
Да, футбол у нас как то не развит.
В Америке северной кстати тоже.
В Америке северной кстати тоже.
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 11:31
Цитата:
Он сравнивал игру в кокпар и общество?
ACROS:
Для 111 пользователя: - эти же слова, примерно, высказаны в "Словах назидания" великого Абая.
Для 111 пользователя: - эти же слова, примерно, высказаны в "Словах назидания" великого Абая.
Он сравнивал игру в кокпар и общество?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6111
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 14:58
Цитата:
Цитата:
Футбол- это игра №1 в мире.
Те сборные которые на сегодня возглавляют рейтинг ФИФА - они действительно сильные сборные и они не вчера-сегодня состоят в десятке лучших сборных мира, а с момента изобретения этой игры англичанами.
Бразилия, Аргентина, ФРГ, Англия, Испания, Франция, Италия, Голландия, Португалия, Уругвай и др. - как лет сто назад они стали сильнейшими так и и ими остаются до сих пор.
И у них за это время были и - хунты и перевороты и фюрера и дуче и каудильо и президенты и чёрные полковники и демократия и диктатура- но, они всё равно - лучшие из лучших.
Так что я не вижу придуманную и натянутую, автором статьи, политическую причинно-следственную связь между состоянием демократии и развитием футбола, как в целом по планете так и в отдельно взятой стране.
Теперь о грузинах и украинцах: - в сборную СССР основными поставщиками игроков были( не считая русских команд - сейчас речь не о них) киевское и тбилисское "Динамо"- это самые тутулованные советские команды.
Именно эти две команды и добились больших успехов на европейской арене: киевляне дважды брали Кубок обладателей кубков и Супер кубок, грузины только Кубок обладателей кубков и лучшими игрокам Европы признавались О.Блохин и И.Беланов- оба они получали "Золотой мяч".
Кстати - из УССР в чемпионатах СССР и именно только лишь в Высшей лиге, всегда принимало участие 5 - команд- Динамо Киев; Шахтер Донецк; Днепр Днепропетровск; Черноморец Одесса; Металлист Харьков; и две команды из Гр.ССР- Динамо Тбилиси; Торпедо Кутаиси.
В этих республиках футбол был сильно развит ИСТОРИЧЕСКИ с дореволюционных времён, и по уровню развития и игры они превосходили всех на голову в СССР и даже некоторые страны Европы, такие как - Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Швеция, Чехия, Австрия. Они и сейчас превосходят эти страны.
Тогда как у нас в Казахстане лучший результат был у "Кайрата"- 8 место в чемпионате СССР в 1972 году. и от этой команды в сборную привлекались на пару игр - К.Ордабаев и С.Байшаков.
У нас нет - культа игры в футбол;он у нас он не развит и наверное НИКОГДА не будет таким как в футбольных странах.
Казахский футбол скорее - игрушка, ПОНТЫ и ТЩЕСЛАВИЕ - причём дорогостоящие в руках власти и олигархов.
И нынешний успех, я не иронизирую, - это действительно - успех сборной за все эти 33 года независимости: - больше НИКОГДА не повториться.
У нас был единственный шанс на 100 лет- выйти в финал Европы и к сожалению мы им не воспользовались. Мы не доросли МЕНТАЛЬНО ( техника- херня) до уровня финалистов Европы, а грузины и украинцы - они жили и живут этой игрой и демократия тут НЕ ПРИЧЁМ.
У нас - бокс, борьба, штанга - вот эти самые популярные виды спорта в Казахстане - их и нужно развивать. Они и приносят большинство медалей и чемпионатов и Олимпиад.
Цитата://Не изменив своего коллективного сознания,//
Вот с этим я согласен с автором: - "назарбаевщину" нужно менять и дорогу дать молодым, иначе с этими богатствами и большой территории - мы посмешище для соседей и почти бесплатные лакомки для медведя и дракона.
Нам с Алексом уже поздно что то делать- только бурчать и подсказывать, да и у Токаева тоже - не молодой возраст.
[Исправлено: ACROS, 30.03.2024 - 16:07]
abaika95:
вот из за этого они так "отлично" играют в футбол
вот из за этого они так "отлично" играют в футбол
Цитата:
abaika95:
Чёт не заметил их достижений
Чёт не заметил их достижений
Футбол- это игра №1 в мире.
Те сборные которые на сегодня возглавляют рейтинг ФИФА - они действительно сильные сборные и они не вчера-сегодня состоят в десятке лучших сборных мира, а с момента изобретения этой игры англичанами.
Бразилия, Аргентина, ФРГ, Англия, Испания, Франция, Италия, Голландия, Португалия, Уругвай и др. - как лет сто назад они стали сильнейшими так и и ими остаются до сих пор.
И у них за это время были и - хунты и перевороты и фюрера и дуче и каудильо и президенты и чёрные полковники и демократия и диктатура- но, они всё равно - лучшие из лучших.
Так что я не вижу придуманную и натянутую, автором статьи, политическую причинно-следственную связь между состоянием демократии и развитием футбола, как в целом по планете так и в отдельно взятой стране.
Теперь о грузинах и украинцах: - в сборную СССР основными поставщиками игроков были( не считая русских команд - сейчас речь не о них) киевское и тбилисское "Динамо"- это самые тутулованные советские команды.
Именно эти две команды и добились больших успехов на европейской арене: киевляне дважды брали Кубок обладателей кубков и Супер кубок, грузины только Кубок обладателей кубков и лучшими игрокам Европы признавались О.Блохин и И.Беланов- оба они получали "Золотой мяч".
Кстати - из УССР в чемпионатах СССР и именно только лишь в Высшей лиге, всегда принимало участие 5 - команд- Динамо Киев; Шахтер Донецк; Днепр Днепропетровск; Черноморец Одесса; Металлист Харьков; и две команды из Гр.ССР- Динамо Тбилиси; Торпедо Кутаиси.
В этих республиках футбол был сильно развит ИСТОРИЧЕСКИ с дореволюционных времён, и по уровню развития и игры они превосходили всех на голову в СССР и даже некоторые страны Европы, такие как - Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Швеция, Чехия, Австрия. Они и сейчас превосходят эти страны.
Тогда как у нас в Казахстане лучший результат был у "Кайрата"- 8 место в чемпионате СССР в 1972 году. и от этой команды в сборную привлекались на пару игр - К.Ордабаев и С.Байшаков.
У нас нет - культа игры в футбол;он у нас он не развит и наверное НИКОГДА не будет таким как в футбольных странах.
Казахский футбол скорее - игрушка, ПОНТЫ и ТЩЕСЛАВИЕ - причём дорогостоящие в руках власти и олигархов.
И нынешний успех, я не иронизирую, - это действительно - успех сборной за все эти 33 года независимости: - больше НИКОГДА не повториться.
У нас был единственный шанс на 100 лет- выйти в финал Европы и к сожалению мы им не воспользовались. Мы не доросли МЕНТАЛЬНО ( техника- херня) до уровня финалистов Европы, а грузины и украинцы - они жили и живут этой игрой и демократия тут НЕ ПРИЧЁМ.
У нас - бокс, борьба, штанга - вот эти самые популярные виды спорта в Казахстане - их и нужно развивать. Они и приносят большинство медалей и чемпионатов и Олимпиад.
Цитата://Не изменив своего коллективного сознания,//
Вот с этим я согласен с автором: - "назарбаевщину" нужно менять и дорогу дать молодым, иначе с этими богатствами и большой территории - мы посмешище для соседей и почти бесплатные лакомки для медведя и дракона.
Нам с Алексом уже поздно что то делать- только бурчать и подсказывать, да и у Токаева тоже - не молодой возраст.
[Исправлено: ACROS, 30.03.2024 - 16:07]
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 434
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 16:58
Цитата:
Ошибаетесь. В 1986 году «Кайрат», заняв седьмое место в чемпионате СССР, установил высшее достижение клуба в этом турнире. Это были времена Пехлеваниди, Масудова, Волгина. А в 1972 году он был 13-м.
А что касается хорошей игры сборной - так в ней, кроме разумного тренера, появился свой лидер, который перед этим заиграл на хорошем уровне в топ-клубе России и сейчас в Турции (фамилию, надеюсь, знаете?). И вот, если появятся еще пара-тройка игроков такого уровня, то тогда и финал Евро будет вполне реальным, особенно, если учесть, что туда сейчас попадают 32 команды. А во времена успехов России и того же Аршавина в 2008 г. на Евро отбиралось 16 команд, а во времена успехов сборной Лобановского вообще только 8.
А бред автора статьи даже комментировать смешно. Если что, то КНДР и Иран за последние 15 лет на чемпионатах мира в финальной стадии играли.
ACROS:
Тогда как у нас в Казахстане лучший результат был у "Кайрата"- 8 место в чемпионате СССР в 1972 году
Тогда как у нас в Казахстане лучший результат был у "Кайрата"- 8 место в чемпионате СССР в 1972 году
Ошибаетесь. В 1986 году «Кайрат», заняв седьмое место в чемпионате СССР, установил высшее достижение клуба в этом турнире. Это были времена Пехлеваниди, Масудова, Волгина. А в 1972 году он был 13-м.
А что касается хорошей игры сборной - так в ней, кроме разумного тренера, появился свой лидер, который перед этим заиграл на хорошем уровне в топ-клубе России и сейчас в Турции (фамилию, надеюсь, знаете?). И вот, если появятся еще пара-тройка игроков такого уровня, то тогда и финал Евро будет вполне реальным, особенно, если учесть, что туда сейчас попадают 32 команды. А во времена успехов России и того же Аршавина в 2008 г. на Евро отбиралось 16 команд, а во времена успехов сборной Лобановского вообще только 8.
А бред автора статьи даже комментировать смешно. Если что, то КНДР и Иран за последние 15 лет на чемпионатах мира в финальной стадии играли.
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 17:26
Тут что то похожее перекликается с такими же сравнениями у тов. Воронина, где он сравнивает Россию Петра Первого и современный Казахстан, который вообще сравнивать с прошлой Великой Империей нет никакого смысла..
Так и тут, как то сыровато что ли..
Так и тут, как то сыровато что ли..
V
(Полноправные пользователи)
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- 18.01.24
- Сообщений:
- 36
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 17:36
До сих пор смотрите Первый канал и Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Это мужественный поступок. Мне для того чтобы его совершить. требуется выпить пару таблеток от тошноты.
V
(Полноправные пользователи)
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- 18.01.24
- Сообщений:
- 36
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 17:44
Цитата:
До сих пор смотрите ПЕРВЫЙ КАНАЛ И ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ. Это очень мужественный поступок, мне для того чтобы его повторить, требуется выпить пару таблеток от тошноты
alex_60:
новый анекдот. там хунта у власти.
новый анекдот. там хунта у власти.
До сих пор смотрите ПЕРВЫЙ КАНАЛ И ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ. Это очень мужественный поступок, мне для того чтобы его повторить, требуется выпить пару таблеток от тошноты
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 14364
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 18:27
Цитата:
Vedler_sila: До сих пор смотрите ПЕРВЫЙ КАНАЛ И ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМЯ все смотрю. И Соловьёва и других. И на страницах форума всех читаю И даже Ватное болото благодаря Мереке. А по другому если вы хотите понять что происходит, неполучится.
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