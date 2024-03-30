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≡ Пограничный пункт пропуска «Желкуар» приостановил работу из-за паводка в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48876
Пограничный пункт пропуска «Желкуар» приостановил работу из-за паводка в Костанайской области
Отправлено: 30.03.24 - 07:54
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С 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу в автомобильном пункте пропуска «Желкуар», информирует пограничная служба КНБ РК.
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[Исправлено: Rexyn, 30.03.2024 - 09:34]
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6100
Re: Пограничный пункт пропуска «Желкуар» приостановил работу из...
Отправлено: 30.03.24 - 07:54
#1
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Походу вся страна в потопе - как ни посмотришь новости - или потоп или суд над экс-министром.
Оба случая рукотворные: - в первом виновата власть, акимы на местах, не зря Премьер- генерал от коррупции, предварительно перетёр этот вопрос с Генпрокурором об УГОЛОВНОЙ ответственности акимов и ответственных на местах, за допущенные просчёты по подготовке к паводковой ситуации( это же сколько миллионов и миллиардов на ровном месте разворуют на местах ссылаясь якобы на погоду и БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ резкое потепление и дождь), и во втором случае тоже- виноваты ОБА - и он и она ( в любом конфликте есть доля вины каждого- кто то больше, а кто то меньше- но виноваты ОБА).
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1269
Re: Пограничный пункт пропуска «Желкуар» приостановил работу из...
Отправлено: 30.03.24 - 08:05
#2
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редакция, заголовок ПЕРЕЧИТАЙТЕ
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
668
Re: Пограничный пункт пропуска «Желкуар» приостановил работу...
Отправлено: 30.03.24 - 09:35
#3
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Цитата:
electro:
редакция, заголовок ПЕРЕЧИТАЙТЕ

Спасибо, исправили
Профайл
boss
* boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
8
Re: Пограничный пункт пропуска «Желкуар» приостановил работу...
Отправлено: 30.03.24 - 09:56
#4
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Цитата:
ACROS:

Эту дорогу каждый год перекрывают-нейтральная полоса в низине.Надо бы мост там поставить и 25 км асфальта сделать до границы, но увы.....Весна, осень-на легковой там делать нечего.Да и летом после дождя поездка превращается в увлекательный аттракцион.
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