Пограничный пункт пропуска «Желкуар» приостановил работу из паводка в Костанайской области
29 марта 2024, 20:52 | Государство
С 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу в автомобильном пункте пропуска «Желкуар», информирует пограничная служба КНБ РК.
- Водителям транспортных средств и лицам, планирующим пересечь границу на данном участке, рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации, - отметили в пресс-службе ведомства.
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