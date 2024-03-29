Новости

Пограничный пункт пропуска «Желкуар» приостановил работу из паводка в Костанайской области

29 марта 2024, 20:52 |  Государство

С 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу в автомобильном пункте пропуска «Желкуар», информирует пограничная служба КНБ РК.

- Водителям транспортных средств и лицам, планирующим пересечь границу на данном участке, рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации, - отметили в пресс-службе ведомства.