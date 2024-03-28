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≡ В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48864
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 28.03.24 - 16:18
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Депутат Сената Сакен Арубаев считает необходимым создать в стране республиканский центр по изучению национальных ценностей. Свое предложение он озвучил в запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22809
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 29.03.24 - 01:20
#15
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Цитата:
Vlad Kostanai:
и прекрасно помню, что указанные люди просветители, батыры, академики, общественные деятели

Зря стараетесь, АКРОС не оценит :lol:
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