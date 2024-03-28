Депутат Сената Сакен Арубаев считает необходимым создать в стране республиканский центр по изучению национальных ценностей. Свое предложение он озвучил в запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По мнению сенатора, современные казахстанцы недостаточно знакомы с историями жизни героев и личностей, которые внесли значимый вклад в становление независимости Казахстана и его дальнейшее развитие.

"Молодежь плохо знает историю Казахстана, казахский язык теряет свою идентичность, а домбру, имеющую сакральное значение для казахов, называют харамом. Наши национальные ценности, унаследованные от предков, на протяжении поколений были наполнены знаниями, честью и воспитанием. К сожалению, общественное сознание, которое должно опираться на высокие качества и начала, меняется в негативную сторону под влиянием иностранных сил. Так, можно услышать неслыханные оскорбительные обвинения в сторону священного инструмента казахов – домбры, что якобы она является харамом", - заявил Арубаев.

Как считает парламентарий, причина заключается в том, что за годы независимости в этом направлении не было принято результативных госпрограмм и комплексных планов развития.

"К сожалению, сегодняшнее поколение остается в неведении о жизнях героев и личностей, которые стали основой нашей национальной истории. В телевизионных опросах "Кем были Абай, Кабанбай, Акан, Каныш?" молодые люди отвечают: "Аким, министр, известный спортсмен", - возмутился сенатор.

Арубаев озвучил ряд предложений, которые, по его мнению, позволят улучшить ситуацию в этой сфере, укрепить национальное самосознание и сохранить духовные ценности казахстанцев.

"Необходимо создать совместно с Администрацией Президента специальную государственную комиссию при Главе государства, которая будет систематизировать работу по национальным ценностям. Правительству разработать новую концепцию в этом направлении, открыв республиканский центр пропаганды национальных ценностей, в состав которого наряду с членами правительства будут привлечены ученые и историки, интеллигенция и гражданские активисты. Наладить выпуск трехъязычных разъяснительных материалов о национальных ценностях казахского народа для туристов, прибывающих из-за рубежа. Рассмотреть способы эффективного использования потенциала социальных сетей", - предложил Арубаев.