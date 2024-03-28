Отправлено: - 22:05

"Мы же не можем разорваться, это стихия!" Это что впервые произошло??? Вы не умеете руководить, у вас нет проектировщиков, вы строите и укладываете комуникации на глазок! кадры решают всё! и это итог ваших саке баке ! продолжа1йте дальше по родовым признакам принимать на работу, а главное чтоб говорил на государственном языке! это же важее всего в этой жизни не првавда ли уважаемые стихиетворцы!?Да и не забудте переименовать подтопленные улицы деревни! вода сразу уйдёт! если нет поробуйте с бубном манипуляции проделать! уверен поможет!