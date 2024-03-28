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≡ Больше 150 человек спасли этой ночью из затопленных сел близ Аркалыка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48863
Больше 150 человек спасли этой ночью из затопленных сел близ Аркалыка
Отправлено: 28.03.24 - 11:10
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Спасательную операцию по эвакуации жителей сел Кызыл Жулдыз, Екидын, Аккысы, Жана кала и 9 зимовок провели под координацией Республиканского оперативного штаба МЧС РК. Эвакуировали людей с воздуха.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6803
Re: Больше 150 человек спасли этой ночью из затопленных сел близ...
Отправлено: 28.03.24 - 11:10
#1
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Там ежегодно вселенский потоп, неужели ничего нельзя сделать
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1041
Re: Больше 150 человек спасли этой ночью из затопленных сел близ...
Отправлено: 28.03.24 - 23:12
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Там ежегодно вселенский потоп, неужели ничего нельзя сделать


......что можно сделать если везде топит....Актюбинск тонет все соседние области тонут...
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