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≡ Новая плитка плохо пережила зиму даже на пешеходной зоне в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48863
Новая плитка плохо пережила зиму даже на пешеходной зоне в Костанае
Отправлено: 28.03.24 - 22:18
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Участок улицы им. Байтурсынова - от Гоголя до Пушкина - это пешеходная зона. Машины там не ездят, нагрузки особой плиточное покрытие не испытывает. С учетом этого его состояние после зимы особенно удручает.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1041
Re: Новая плитка плохо пережила зиму даже на пешеходной зоне в...
Отправлено: 28.03.24 - 22:18
#1
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, то осыпания по торцам - это уже явно погрешности качества.

....вероятней всего цУмента мало дабавили....как можно его жалеть если у нас самих цУментный заводик в Рудном... ;-) ;-) ;-)
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