Участок улицы им. Байтурсынова - от Гоголя до Пушкина - это пешеходная зона. Машины там не ездят, нагрузки особой плиточное покрытие не испытывает. С учетом этого его состояние после зимы особенно удручает.

Плитка была использована красивая - колерованная, разноформатная. Из нее выложены цветные узоры между фонтанами. К моменту открытия форума приграничных государств осенью прошлого года свежее благоустройство выглядело очень нарядно.

Но вот сейчас сошел снег и заметно, что плитка зимний сезон пережила неважно. Корреспондент «НГ» внимательно осмотрел ее на довольно большом участке от улицы Гоголя до проспекта Аль-Фараби. И если сколы с натяжкой можно списать на последствия очистки улицы от ледяной корки, когда уборщики ее вручную сбивают металлическими приспособлениями (а как иначе-то), то осыпания по торцам - это уже явно погрешности качества.

Сползает верхний слой, обнажая зернистость нижнего, и с симпатичной мелкой плитки, которой выложены «клетчатые» дорожки на площади перед памятником Ахмету Байтурсынову. Заказчику всех этих красот уже сейчас можно делать дефектовку и предъявлять претензии подрядчику.

В плохом состоянии и тротуар вдоль Центрального сквера, выложенный шестиугольной плиткой, которую можно считать старой, потому как к форуму ее не меняли. Тоже сыплется отчаянно.

Описанное - только фрагмент большой проблемы. На улицах и площадях Костаная наверняка после зимы откроется масса повреждений и похлеще.

Фото Галины КАТКОВОЙ