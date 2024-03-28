Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48860
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 28.03.24 - 16:18
Депутат Сената Сакен Арубаев считает необходимым создать в стране республиканский центр по изучению национальных ценностей. Свое предложение он озвучил в запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20447
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 28.03.24 - 16:18
Прецедент есть.
С казахским языком.
30 лет прошло,а движения по изучению ноль. При этом куча программ.
Решение-запретить все на русском, отменить его как язык межнационального общен
ия, переименовать русские названия...
Результат-не помогло.
Так будет и здесь, других то вариантов нет.
С казахским языком.
30 лет прошло,а движения по изучению ноль. При этом куча программ.
Решение-запретить все на русском, отменить его как язык межнационального общен
ия, переименовать русские названия...
Результат-не помогло.
Так будет и здесь, других то вариантов нет.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6085
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 28.03.24 - 16:24
Цитата://современные казахстанцы недостаточно знакомы с историями жизни героев и личностей,//
Может просто надо в школе ХОРОШО преподавать историю Казахстана: - и просто и дешево и действенно.
Вместо школы -республиканский центр; вместо Маслихатов и Мажлиса - курултай; вместо отделов предпринимательства- НП "Атамекен".
Есть такая русская поговорка: - "...когда коту делать нечего- он чешет яйца..."
А, ценности они одни и те же в мире: - честность, порядочность, скромность, любовь к родине- или у нас, у казахов, другие ценности ?
Может просто надо в школе ХОРОШО преподавать историю Казахстана: - и просто и дешево и действенно.
Вместо школы -республиканский центр; вместо Маслихатов и Мажлиса - курултай; вместо отделов предпринимательства- НП "Атамекен".
Есть такая русская поговорка: - "...когда коту делать нечего- он чешет яйца..."
А, ценности они одни и те же в мире: - честность, порядочность, скромность, любовь к родине- или у нас, у казахов, другие ценности ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 124
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 28.03.24 - 16:44
— Английский существенно помогает в работе и общении, — считает бизнесмен Кришна Сингх, учившийся в 1979—1984 гг. в СССР. — Я не люблю англичан, но это глупо отрицать. Конечно, дел тут британцы за два века изрядно наворотили, они разграбили нашу страну, довели её до нищеты. Но сразу после независимости хватило ума не отказаться от английского. Пусть на нём разговаривали людоед Черчилль и убийца мирных демонстрантов Реджинальд Дайер, но на английском же поёт моя любимая группа «Битлз», и публиковался мастер триллера Фредерик Форсайт. Знаешь, я откровенно ржу над попытками извести русский язык в отдельных государствах экс-СССР. Местные политики идиоты. Отказаться от русского — значит просто убить самого себя. Ты лишаешь своих граждан великой русской культуры, поэзии, кино, поездок в другие страны. На каком языке грузин будет общаться в Армении, литовец в Латвии, а таджик в Узбекистане? Я изрядно поездил по СССР и видел, сколько русские построили в национальных республиках заводов и фабрик, школ, больниц, как они помогали населению, развивали образование, литературу, искусство. Англичане и на грамм нам не помогли. И даже при всей ненависти к британцам английский язык остался в Индии. Убирая русский язык из школ, националисты в экс-СССР наказывают своих же детей....Самое забавное, что английский в Индии считается «языком белых», то есть, подразумевается — на нём говорят все европейцы. Но когда обращаются к русским, французам, испанцам, и те отвечают на своём, индийцы прямо-таки страшно теряются. Английскому языку в Индии не помешало ни тяжёлое колониальное наследие, ни 76 лет независимости: он лишь стал распространённее во всех сферах жизни. Я уверен, что попытки вытеснить русский язык и культуру у отдельных наших соседей ни к чему хорошему не приведут. Правда, чтобы понять очевидное, нужно хоть немного ума. У индийцев он есть, а вот кое-где из бывших республик СССР с ним имеются проблемы.
V
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.11.19
- Сообщений:
- 17
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 28.03.24 - 17:07
Согласен с высказанным мнением, что указанные вопросы нужно решать на уровне школьного образования, а не создавать очередные бессмысленные госкомиссии и республиканские центры. Обязательно все это сделать под кураторством Президента. Ему заняться больше нечем? Или это очередная пыль чтоб выделить свою фигуру на фоне остальных? Мне 35 лет, я учился в костанайской школе, осваивал школьную программу еще по советским учебникам, и прекрасно помню, что указанные люди просветители, батыры, академики, общественные деятели.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 78
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать