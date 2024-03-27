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≡ Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский депутат рассказал о "смертельных ловушках" в концертных залах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48860
Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский депутат рассказал о "смертельных ловушках" в концертных залах
Отправлено: 27.03.24 - 23:59
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Депутат Мажилиса Айдос Сарым призвал усилить контроль за безопасностью в концертных залах Казахстана после теракта в российском "Крокус сити холле".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6085
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 27.03.24 - 23:59
#1
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Смешно: в январе не смогли с мифическими 20 000 боевиками справиться, пришлось вызывать войска ОДКБ. В Актобе при Архимеде, в 2016 году тоже не смогли справиться с бородачами,и вызывали русское "Альфу".
Не думаю что в насквозь КОРРУМПИРОВАННОМ новом Казахстане, нынешние власти, впрочем как и прошлая власть, что то путное могут сделать в плане безопасности граждан, если даже просто проект нового строительного кодекса писали в течение года и якобы за 300 000 000 бюджетных тенге и которого кстати не приняли депутаты отправив на доработку и обещав переписать самим и бесплатно и за один месяц.
Интересно: что ещё не продаётся в новом казахстане?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
238
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 28.03.24 - 10:36
#2
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Джина выпустили из бутылки - поздно пробку закрывать. Даже увеличение силовых структур в 4 раза, по сравнению с советским периодом, не делает среду обитания безопасной. Отсутствие светского образования приводит к пещерезации мышления. Дьявол любит неграмотных и религию. Добро не актуально и требует обновления, так как несет уязвимость перед этим миром... Новые патчи зла сделают тебя сильней...




Песня просто под настроение сегодняшнего не солнечного дня 28 марта
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1212
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 28.03.24 - 11:38
#3
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Он бы ещё предложил проектировать и строить такие объекты по типу бункеров, способных выдержать удар ядерной бомбы...
...
Не людей нужно дрессировать, как им вести себя в таких ситуациях, а всю работу государства необходимо строить так, чтобы подобные случаи в стране в принципе стали невозможны.
Называется простым словом профилактика.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15440
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 28.03.24 - 12:35
#4
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Цитата:
ACROS: Смешно: в январе не смогли с мифическими 20 000 боевиками справиться, пришлось вызывать войска ОДКБ.
В итоге войска ОДКБ ни в одном бою замечены не были А бились с вахабами наши армейцы и силы КНБ

Цитата:
ACROS: при Архимеде, в 2016 году тоже не смогли
Первый раз это слышу Есть данные на факт?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37347
Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский депутат рассказал о "смертельных ловушках" в концертных залах
Отправлено: 28.03.24 - 13:04
#5
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Цитата:
выразил солидарность с Россией", - отметил Айдос Сарым.


Хех, казахский националист, про которого на страницах НГ говорил еще тов. Шибаршин.

Теперь он наш депутат?

[Исправлено: 111, 28.03.2024 - 14:06]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
102
Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский депутат рассказал о "смертельных ловушках" в концертных залах
Отправлено: 28.03.24 - 13:41
#6
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Если Игил взяла на себя ответственность зв содеянное, то она не остановится ни перед чем, а тем более, что Игил видела пытки таджиков, устроенные ФСБ! Видимо Путин Игил насолил по полной. Тут в РФ нацпатриоты, начиная с подростков вплоть до пенсионеров вопят, что надо всех нерусских, в т.ч. мусульман ограничить в правах, закрыть мечети по всей стране, ввести визовый режим, бить всех нерусских, неевреев, то ограничения не помогут! МВД, ФСБ начали выгонять из страны всех у кого в паспорте не указано: русский. Нацпатриоты хотят бить нерусских, то есть себя, потому что 50 % считающих себя русскими, по сути по ДНК являются потомками половцев, хазаров, печенегов.На такие призывы нацпатриотов тут уже мусульмане сами отреагируют. На этой волне и Кадыров будет объединять мусульман Кавказа против произвола ФСБ, МВД РФ. Сейчас Китай насторожился и ждет развязки! Ведь не зря спецслужбы США, Англии придумали легенду о готовящихся Игил терактах внутри РФ! Это сделано для того, чтобы развязать гражданскую войну в самой РФ. И у них это получается! Про ОДКБ надо забыть, потому что Китай когда вошли российские и белорусские спецподразделения, обиделся! Что касается профилактики недопущения терактов, то надо физически заставить собственников зрелищных заведений вкладывать деньги в те мероприятия, которые предлагает депутат! А ведь все знаем, что собственники не будут это делать, кивая на Слышащее гос-во.

[Исправлено: абике, 28.03.2024 - 14:42]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1759
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 28.03.24 - 14:48
#7
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Цитата:
ACROS:
ACROS Смешно: в январе не смогли с мифическими 20 000 боевиками справиться, пришлось вызывать войска ОДКБ. В Актобе при Архимеде, в 2016 году тоже не смогли справиться с бородачами,и вызывали русское "Альфу".

А кое где какая то якобы вторая армия мира топчется третий год на одном месте неся сумасшедшие потери в живой силе и технике....
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
238
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 28.03.24 - 15:23
#8
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Цитата:
abaika95:
В итоге войска ОДКБ ни в одном бою замечены не были А бились с вахабами наши армейцы и силы КНБ


Силы ОДКБ для того и вошли в Алматы, и заняли ключевые объекты, чтобы освободить от охранных функций армейцев, МВД и КНБ для их прямого использования по назначению. Ну и для того, чтобы показать внешним игрокам, что если надо, то и силы ОДКБ впрягутся.

Цитата:
abaika95:
Первый раз это слышу Есть данные на факт?


Там ваще позорно было. Если бы один офицер не проявил смелость, и не применил табельное оружие, то часть (целую воинскую часть со всем штатным вооружением и техникой) захватила бы кучка (около 10 человек) ваххабитов вооруженная охотничьими ружьями (3-4 ружья на весь сброд). Потом офицера задвинули, когда весь кипиш подавили (про Альфу ничего не слышал, может что-то и было, но не слышал) и какбэ само руководство молодцы.
пысы: заметил одну деталь...сейчас начали подчищать интернет...хочешь погуглить вещи которые были выложены раньше...а ни.ренаська - уже зачистили...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
238
Re: Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский...
Отправлено: 28.03.24 - 15:40
#9
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Цитата:
абике:
Если Игил взяла на себя ответственность зв содеянное, то она не остановится ни перед чем, а тем более, что Игил видела пытки таджиков, устроенные ФСБ! Видимо Путин Игил насолил по полной.


Ну это бред. Отрезанное ухо канешно проблема, но если он нормальный правоверный, его и за одно (оставшееся) ухо затащат в рай... Вы не видели пыток ИГИЛ, где они живьем сжигают, танками давят и т.д. Отрезанное ухо это ниочем. Первым такую практику отрезания мочек ушей, и даже откусывания собственным ртом придумали в американском спецназе. Человек (даже очень сильный и мотивированный) обычно впадает в ступор и начинает "колоться". Потом эти практики начали применять спецы в СССР... Так что не мы первые... В таких делах мы всегда догоняем...
Путин не ИГИЛ насолил, а Западу. Я уже по-моему выкладывал признание Ассанжа, кто стоит за созданием ИГИЛ и Аль-Каиды. И хотя они и кажутся автономными, но ниточки за которые их дергают остались на Западе и у Израиля.

Цитата:
абике:
Про ОДКБ надо забыть, потому что Китай когда вошли российские и белорусские спецподразделения, обиделся!


Вы хоть иногда гуглите темы. Кроме белорусов, еще были армяне и киргизы. И че Китаю обижаться, по договоренности с РФ он не лезет войсками на территорию бывшего Союза... Но если надо будет, то придет...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20447
Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский депутат рассказал о "смертельных ловушках" в концертных залах
Отправлено: 28.03.24 - 15:55
#10
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Цитата:
mks2703:
Силы ОДКБ для того и вошли в Алматы, и заняли ключевые объекты, чтобы освободить от охранных функций армейцев, МВД и КНБ для их прямого использования по назначению. Ну


У него в методичке по другому написано.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20447
Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский депутат рассказал о "смертельных ловушках" в концертных залах
Отправлено: 28.03.24 - 15:59
#11
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Цитата:
абайка95
А бились с вахабами наши армейцы и силы КНБ

То, старое КНБ как известно, в тюрьме сейчас сидит, потому что открыли арсеналы с оружием, двери и разошлись. При этом отдали приказы не оказывать сопротивление.

[Исправлено: alex_60, 28.03.2024 - 17:10]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20447
Теракт в "Крокус сити холле": казахстанский депутат рассказал о "смертельных ловушках" в концертных залах
Отправлено: 28.03.24 - 16:03
#12
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Цитата:
абике:
Тут в РФ нацпатриоты, начиная с подростков вплоть до пенсионеров вопят, что надо всех нерусских, в т.ч. мусульман ограничить в правах, закрыть мечети по всей стране, ввести визовый режим, бить всех нерусских, неевреев


Вы в РФ? Вас ещё за разжигание и клевету не забрали?
Вообще ваши посты почти все этим отмечены.

[Исправлено: alex_60, 28.03.2024 - 18:03]
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