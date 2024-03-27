Депутат Мажилиса Айдос Сарым призвал усилить контроль за безопасностью в концертных залах Казахстана после теракта в российском "Крокус сити холле", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На пленарном заседании Мажилиса Айдос Сарым озвучил депутатский запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова. Мажилисмен высказался о теракте в "Крокус сити холле" и выразил соболезнования родным погибших.

"Мы абсолютно солидарны с Главой государства, который сказал, что терроризму не может быть никакого оправдания, и осуждаем жестокий, преступный акт насилия в отношении мирных граждан. Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией", - отметил Айдос Сарым.

По мнению депутата, Казахстан должен всемерно изучить и извлечь необходимые уроки из произошедшего. А центральным и местным исполнительным органам необходимо обеспечить исполнение поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, данных на оперативном совещании Совета безопасности.

"Как показывает анализ событий, непосредственно от террористического нападения погибло около трети жертв трагедии, тогда как остальные человеческие потери были связаны с пожаром и паникой, несогласованностью действий силовых структур и организаторов мероприятия", - сказал мажилисмен.

Айдос Сарым также внес ряд предложений, направленных на усиление безопасности в местах массового скопления людей. В частности, по мнению депутата, необходимо усилить госконтроль в области строительства и обязательной госприемки строящихся культурно-массовых и спортивных сооружений, начиная с используемых в строительстве материалов и заканчивая вопросами обеспечения безопасности граждан и персонала в ходе их эксплуатации.

"Уже сегодня следует пересмотреть алгоритмы проведения и регламентации культурно-массовых, спортивных мероприятий по всей стране, более четко и ясно прописать механизмы взаимодействия их организаторов с правоохранительными органами и службами экстренной помощи", - заявил парламентарий.

Каждый концертный зал, спортивное сооружение, по его мнению, должны иметь четкие планы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Их персоналу необходимо проходить обучение, а также регулярный инструктаж накануне событий с массовым скоплением граждан.

"В ходе мероприятий залы и помещения не должны превращаться в смертельные ловушки для граждан, организаторы должны нанимать при необходимости дополнительный персонал, привлекать органы внутренних дел и ЧС для обеспечения беспрепятственного доступа, а также в случае необходимости - безопасной экстренной эвакуации людей", - добавил депутат.

Сарым предложил составить детальные графики и провести в таких залах и сооружениях противопожарные и другие учения, тренировки с персоналом, а также при необходимости - с участием школьников и студентов, которым надо прививать соответствующую правовую культуру и навыки обеспечения собственной и общественной безопасности.

"Необходимо провести аудит наиболее посещаемых культурно-спортивных сооружений и залов на предмет их антитеррористической, пожарной и иной безопасности, обеспеченности необходимым сигнальным и противопожарным оборудованием, периодически проверять их содержание в рабочем состоянии", - заключил мажилисмен.

Напомним, 22 марта в московском "Крокус сити холле" произошел крупный теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал и начала расстреливать окружающих. Затем здание было подожжено. В результате погибли более 130 человек, около 150 получили ранения.

Позже в ФСБ России сообщили о задержании 11 подозреваемых, в том числе предполагаемых стрелков. Четверо из них арестованы до мая.