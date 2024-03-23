Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
23 марта 2024, 09:19 | Происшествия
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения, передает Tengrinews.kz.
Кадры из видео/Тelegram- каналы СК РФ и Baza
В "Крокус ситу холл" люди собрались на концерт группы "Пикник". Перед началом выступления в зал ворвались несколько мужчин в камуфляжной форме и открыли беспорядочную стрельбу.
После стрельбы начался пожар. Огонь распространился на площадь более 13 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.
СОБР начал штурм здания. Туда зашли пожарные, задачей которых был поиск и спасение выживших людей. Пожар тем временем начали тушить с воздуха.
"Президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб, информацию о происходящем и о принимаемых мерах", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
В ФСБ сообщили о 40 погибших в результате теракта.
В связи с терактом в Москве заявление сделали Акорда и МИД Казахстана.
"Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве", – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.
Посольство Казахстана в России открыло горячую линию в связи с событиями в московском "Крокус сити холле".
Все 24 казахстанских студента, обучающихся в Москве по госпрограммам, вышли на связь. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в Telegram.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг причастность Киева к теракту в "Крокус сити холле".
Ответственность за теракт в "Крокус сити холл" в Москве взял на себя ИГИЛ. Об этом сообщили CBS News.
Американский чиновник подтвердил CBS News, что США предоставили России разведданные о потенциальном нападении в соответствии с требованием разведывательного сообщества предупреждать о подобных угрозах.
Число погибших в результате теракта в Москве превысило 60 человек. "Оно может увеличиться", - заявили в следственном комитете России.
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