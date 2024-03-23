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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48858
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37347
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 19:53
Цитата:
Вам зачем правда?
Все делается всегда в интересах государства для начала.
А правда может все разрушить, даже ту же вашу любовь к Путину, вы же ведь не хотите этого?
Тогда верьте тому, что и как вам преподносят..
Ту же правду о Гитлере вам никто и никогда не расскажет..
Гога:
никто правды не узнает! --
никто правды не узнает! --
Вам зачем правда?
Все делается всегда в интересах государства для начала.
А правда может все разрушить, даже ту же вашу любовь к Путину, вы же ведь не хотите этого?
Тогда верьте тому, что и как вам преподносят..
Ту же правду о Гитлере вам никто и никогда не расскажет..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14354
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 20:03
Цитата:
111:Хочу что б вы перестали горевать из за уха. Спецназ задерживал Особо ОПАСНЫХ преступников. Пусть спасибо скажут что только ухо отрезали..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37347
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 27.03.24 - 20:07
Цитата:
А кто сказал что кто то горюет из за уха?
Просто поражает то, как некоторые горюют, что режут барана во дворе на шашлык, а когда режут человека , радуются , превращаясь в зверей.
В этом смысл..
При чем тут ухо..
[Исправлено: 111, 27.03.2024 - 21:08]
Vit:
111: Хочу что б вы перестали горевать из за уха
111: Хочу что б вы перестали горевать из за уха
А кто сказал что кто то горюет из за уха?
Просто поражает то, как некоторые горюют, что режут барана во дворе на шашлык, а когда режут человека , радуются , превращаясь в зверей.
В этом смысл..
При чем тут ухо..
[Исправлено: 111, 27.03.2024 - 21:08]
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 28.03.24 - 13:28
Цитата:
---Кто вам сказал это ? У меня нет любви к нему .Я женщин люблю
111:
вашу любовь к Путину
вашу любовь к Путину
---Кто вам сказал это ? У меня нет любви к нему .Я женщин люблю
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15440
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 28.03.24 - 14:08
Цитата:
А если у спецназа там родня пострадала?
Какой бы он не был, профи но даже профи не выдержат глядя на террористов
Кстати момент отрезания уха напомнил открывок из фильма "афганский излом"
Моджахеды разбили, колонну и начали головы резать бойцам
Подоспел десант и разбил бородачей
Сержант которого играл Серебряков видя как у одного из пленных руки в крови начал его страшно бить
Отставить! Кричит Микеле Плачидо
Да вы что капитан?? У этой падали руки в крови а сам целый,это он с*** ребят наших резал!!
Пленных не бить, везём в часть!
Ладно
Серебряков берет этого пленного и сажает в джип,а следом ему гранату туда кинул
Не бил же? Всё по честному
Так и тут
Цитата:
А что опровергать?
Это действенный метод борьбы с терроризмом
Чтобы террорист будущий знал
Что он погибнет но следом погибнут и его родственники
Они же фанатики трусы редкостные
Вот ему свою жизнь ради бога не страшно положить,он живёт ради него
А маму с папой страшно потерять? Чеж ты если считаешь что ты живёшь по правильной трактовке ислама не взрываешь в первую очередь маму с папой,жену и детей тогда,они же отступники? Они же враги получается твоей вере?))
Тут фанатики помалкивают лицемерно
Ну так надо сделать чтобы террорист знал что за его действия ответят родственники
Сын за отца не отвечает а отец за сына вполне
Ролики щас крутят где мама с папой одного из задержанных ноют на камеру,что их сыночка тихий всегда был и мухи не обижал
А вы где были когда ваш сыночка бороду до пупа отрастил,стал салафитом и начал дружить с террористами? Вы где были? Вы получается его так воспитали? Ну так сидеть вам рядом с ним надо тогда
По мне это действенно
Тут же родители бородатых побегут им бороды брить прям тут же
Цитата:
Закон шариата это когда пленному на войне отрезают голову
А справедливое правосудие
Это
Задержать преступника
Допросить
И предать суду
Кто-то из тех пойманных таджиков не доехал до суда что-ли? Ну разбили им лица и что? При задержании ОМОН иногда и руки ломает
111:
Они да, звери, думаю это не они должны заниматься пытками.
Они да, звери, думаю это не они должны заниматься пытками.
А если у спецназа там родня пострадала?
Какой бы он не был, профи но даже профи не выдержат глядя на террористов
Кстати момент отрезания уха напомнил открывок из фильма "афганский излом"
Моджахеды разбили, колонну и начали головы резать бойцам
Подоспел десант и разбил бородачей
Сержант которого играл Серебряков видя как у одного из пленных руки в крови начал его страшно бить
Отставить! Кричит Микеле Плачидо
Да вы что капитан?? У этой падали руки в крови а сам целый,это он с*** ребят наших резал!!
Пленных не бить, везём в часть!
Ладно
Серебряков берет этого пленного и сажает в джип,а следом ему гранату туда кинул
Не бил же? Всё по честному
Так и тут
Цитата:
saba:
Вы предложили за отрезанную голову отвечать такой же и присоединить семью! Попробуйте опровергнуть.
Вы предложили за отрезанную голову отвечать такой же и присоединить семью! Попробуйте опровергнуть.
А что опровергать?
Это действенный метод борьбы с терроризмом
Чтобы террорист будущий знал
Что он погибнет но следом погибнут и его родственники
Они же фанатики трусы редкостные
Вот ему свою жизнь ради бога не страшно положить,он живёт ради него
А маму с папой страшно потерять? Чеж ты если считаешь что ты живёшь по правильной трактовке ислама не взрываешь в первую очередь маму с папой,жену и детей тогда,они же отступники? Они же враги получается твоей вере?))
Тут фанатики помалкивают лицемерно
Ну так надо сделать чтобы террорист знал что за его действия ответят родственники
Сын за отца не отвечает а отец за сына вполне
Ролики щас крутят где мама с папой одного из задержанных ноют на камеру,что их сыночка тихий всегда был и мухи не обижал
А вы где были когда ваш сыночка бороду до пупа отрастил,стал салафитом и начал дружить с террористами? Вы где были? Вы получается его так воспитали? Ну так сидеть вам рядом с ним надо тогда
По мне это действенно
Тут же родители бородатых побегут им бороды брить прям тут же
Цитата:
111:
Ты желаешь жить по закону Шариата, или в светском государстве со справедливым правосудием?
Ты желаешь жить по закону Шариата, или в светском государстве со справедливым правосудием?
Закон шариата это когда пленному на войне отрезают голову
А справедливое правосудие
Это
Задержать преступника
Допросить
И предать суду
Кто-то из тех пойманных таджиков не доехал до суда что-ли? Ну разбили им лица и что? При задержании ОМОН иногда и руки ломает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15440
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 28.03.24 - 14:10
Цитата:
Когда 4 человека убивают 140 женщин и детей,отрезая им все подряд
Я горюю
Когда этих 4 мягко бьют и отрезают одну мочку
Мне плевать абсолютно
Бешеных собак нападающих на людей отстреливают без суда и следствия
Это правила такие
111:
Просто поражает то, как некоторые горюют, что режут барана во дворе на шашлык, а когда режут человека , радуются , превращаясь в зверей. В этом смысл..
Просто поражает то, как некоторые горюют, что режут барана во дворе на шашлык, а когда режут человека , радуются , превращаясь в зверей. В этом смысл..
Когда 4 человека убивают 140 женщин и детей,отрезая им все подряд
Я горюю
Когда этих 4 мягко бьют и отрезают одну мочку
Мне плевать абсолютно
Бешеных собак нападающих на людей отстреливают без суда и следствия
Это правила такие
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 28.03.24 - 14:16
Цитата:
----Верно сказано . Только за !
abaika95:
Когда 4 человека убивают 140 женщин и детей,отрезая им все подряд Я горюю Когда этих 4 мягко бьют и отрезают одну мочку Мне плевать абсолютно Бешеных собак нападающих на людей отстреливают без суда и следствия Это правила такие
Когда 4 человека убивают 140 женщин и детей,отрезая им все подряд Я горюю Когда этих 4 мягко бьют и отрезают одну мочку Мне плевать абсолютно Бешеных собак нападающих на людей отстреливают без суда и следствия Это правила такие
----Верно сказано . Только за !
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2133
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 28.03.24 - 15:13
Я вижу, обсуждение идет по кругу. Что неизбежно при таком количестве комментариев. Поэтому ветку для обсуждения закрываю.
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