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≡ Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48858
Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками в Костанайской области
Отправлено: 27.03.24 - 23:45
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Об этом только сообщил пресс-секретарь главы региона Кумара АКСАКАЛОВА. По его словам, аким держит ситуация с паводками в южных регионах под личным контролем. Сегодня он лично встретился с пострадавшими в Аркалыке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6082
Re: Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками...
Отправлено: 27.03.24 - 23:45
#1
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Надо ещё раз пресловутый смотр готовности к паводкам провести, выслушать рапорты, сделать умное лицо и всё будет нормально.
Это только внутрипоселковый снег тает, а ещё впереди большая вода с полей.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1036
Re: Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками...
Отправлено: 28.03.24 - 00:02
#2
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Цитата:
ACROS:
Надо ещё раз пресловутый смотр готовности к паводкам провести, выслушать рапорты, сделать умное лицо и всё будет нормально. Это только внутрипоселковый снег тает, а ещё впереди большая вода с полей.


.........что толку проводить эти смотры,если средства не выделяются,техника люди, не мне вам это рассказывать как это всё делается,овраги протоки заблаговременно освобождаются....деревню сгубили вот и тонем,при триклятых коммуняках у каждого директора был участок за который он отвечал по мере своих сил,если обстановка усложнялась район,область,сегодня что получается всё раздолбали а новую службу организовать не могут или ума не хватает ....незнаю дурдом ,что далеко ходить мы в ПЧСТРе тоним.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6082
Re: Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками...
Отправлено: 28.03.24 - 08:17
#3
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Цитата://все расходы будут покрыты.//

То есть: - акимы на местах, МЧС-ники - прошляпили паводки, или как тут на одной странице было сказано: "...спали до марта..."- не исполнили свои должностные обязанности и расходы на возмещение ущерба населению, из-за своей некомпетентности и непрофессионализма или попросту БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ, будут покрывать за счёт бюджета?
И получать при этом благодарности: - мол как они героически действовали во время паводка.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6082
Re: Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками...
Отправлено: 28.03.24 - 08:26
#4
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Мне вот непонятно - разве нет аналитического отдела в структурах МЧС, по прогнозированию текущей и переспективной ситуации на основе метео и других космических данных.

Осень была такая, столько то выпало осадков, промёрзла ли земля; зимой столько выпало снега; какая будет температура в марте-апреле, уровень осадков; состояние дамб; состояние ливнёвок в городах и селах; обьём воды в реках; обьём поступления воды со степей с рек приграничных государств и так далее.
Или просто: - смотр провели, галочку поставили, бодрый рапорт отчеканили- а там трава не расти.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
565
Re: Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками...
Отправлено: 28.03.24 - 08:59
#5
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обещать-это не значит сделать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14354
Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками в Костанайской области
Отправлено: 28.03.24 - 09:13
#6
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Цитата:
рихард: обещать-это не значит сделать
Организуют сбор средств. В прошлые года так и было. Люди скинуться а власти торжественно вручат по 100 тыщ тенге каждому утоплинику. А чиновникам премию каждому по 2 ляма.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6082
Re: Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками...
Отправлено: 28.03.24 - 10:17
#7
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Цитата:
Vit:
А чиновникам премию каждому по 2 ляма.


Не проще ли: - чистить и самое главное -ВЫВОЗИТЬ снег с города. Ведь город и сёла тонут в основном из-за НЕУБРАННОГО и резко растаявшего снега, а не от наводнении и потопов извне.
Не выдумывать всякие постановления об уборке снега, не кивать на жителей, на предпринимателей, на ПКСК, на ОСИ - мол это ваш снег у ваших территории вы и убирайте и вывозите.
Естественно те не убирают и тем более не будут ВЫВОЗИТЬ: - нет денег, нет техники, нет возможностей, много причин придумают.
Те деньги которые весной уходят на аварийные откачки и прочие судорожные акиматовские движения, зимой выделить именно на ВЫВОЗКУ снега, что бы город блестел как плац в армии.
Мне кажеться - это самое простое и действенное решение.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6082
Re: Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками...
Отправлено: 28.03.24 - 10:25
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
при триклятых коммуняках у каждого директора был участок за который он отвечал


Совершенно верно: - нынешние руководители крупных сельхозформировании НЕ СВЯЗАНЫ с благоустройством поселков и тем более если он там не живёт. Они и если что то делают, то только по просьбе акима и не бесплатно.
Мы мелочь пузатая ( мелкие кх), живущие в деревнях- лично я пробиваю весной вдоль улиц траншеи, что бы вода уходила вдоль дороги не затекая во двора. У нас поселок насчёт потопов и наводнении - хорошо спланирован- кто то умный и расчётливый лет 100 назад так хорошо все распланировал что нашему поселку ничего не грозит и почва к тому же песчанная - всё уходит в землю и через пару дней - сухо и чисто.
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