Об этом только сообщил пресс-секретарь главы региона Кумара АКСАКАЛОВА. По его словам, аким держит ситуация с паводками в южных регионах под личным контролем.

- Сегодня аким области в Аркалыке встретился с пострадавшими жителями и осмотрел работу по ликвидации последствий, - сообщили в пресс-службе. - Власти региона сосредоточены на решении этих проблем в самые кратчайшие сроки, и всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. Сформирована специальная комиссия для оценки ущерба, нанесенного жителям наводнениями, и все расходы будут покрыты.