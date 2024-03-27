Власти обещают покрыть населению ущерб, нанесенный паводками в Костанайской области
27 марта 2024, 21:52 | Государство
Об этом только сообщил пресс-секретарь главы региона Кумара АКСАКАЛОВА. По его словам, аким держит ситуация с паводками в южных регионах под личным контролем.
- Сегодня аким области в Аркалыке встретился с пострадавшими жителями и осмотрел работу по ликвидации последствий, - сообщили в пресс-службе. - Власти региона сосредоточены на решении этих проблем в самые кратчайшие сроки, и всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. Сформирована специальная комиссия для оценки ущерба, нанесенного жителям наводнениями, и все расходы будут покрыты.
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