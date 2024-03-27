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≡ О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48856
О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 19:24
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Прошу организовать ремонт дорожного покрытия на участке улицы 40 лет Октября, начиная от улицы Тауелсыздык и до перекрестка с улицей Механизаторов. На указанном участке дороги отсутствует твердое покрытие, ширина ям достигает двух метров, а глубина их составляет 15-20 см.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6800
Re: О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 19:24
#1
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Сегодня проехал по всем улицам рудного, практически всем направлениям требуется ямочный ремонт. Кое-где эти места заложили брусчаткой,но это не спасает. Я вот подумал, неужели с бюджета оплатят эти работы, я по памяти могу рассказать где какие работы на гарантийном сроке. Топоркова в один год вскрывали и вывозили метровый слой и закладывали крупной щебенкой и что-то похожее на цемент. Но одни и теже места и каждый год разрушаются. Может из заграницы приг ласить , что-то наши строители не внушают доверия
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1941
Re: О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 19:37
#2
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что-то наши строители не внушают доверия///А им наше доверие и не нужно. Им доверяют те, кто ежегодно выделяет немалые суммы на одни и те же дырки.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
233
Re: О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:21
#3
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До сих пор непонятно...почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобол
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22796
О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:31
#4
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Цитата:
mks2703:
До сих пор непонятно...почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобол

Искоренение русскоязычных названий, не самое удачное в данном случае. Других причин нет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14350
О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:32
#5
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Цитата:
mks2703: До сих пор непонятно...почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобол
Не важно. Придут новые аксакалы и ещё раз переименуют. Главное что б враг запутался и не смог на карте найти нужный город. Уже сегодня приходится пользоваться двумя, тремя навигаторами что б найти нужную улицу в г. Астана.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6076
Re: О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:45
#6
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Цитата:
mks2703:
почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобо


Раньше надо было спрашивать: - У Архимеда и "инициативной" группы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26189
О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:48
#7
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Цитата:
ACROS:
Раньше надо было спрашивать: - У

Спрашивали. Ответа - небыло... :-o :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22796
О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 21:49
#8
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Цитата:
Vit:
Главное что б враг запутался и не смог на карте найти нужный город.

Смешная версия :-)
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
233
Re: О состоянии одной из главных улиц города Тобыл
Отправлено: 27.03.24 - 22:39
#9
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Цитата:
mks2703:
До сих пор непонятно...почему Затоболовку назвали Тобыл...при наличии ж/д станции Тобол


Думаю...что есть еще одна версия
Они (бастыки) просто не знали, что в области уже есть станция Тобол...не какое-то там Шиили в Тургае...а крупный поселок с ж/д развязкой во все стороны...
О чем это говорит, о том, что бастыки не передвигаются по железной дороге в страшных вагонах 43 маршрута.
Или вполне возможно этих бастыков к нам закидывают с другой планеты, поэтому для них лунные пейзажи Тобыла и др. населенных пунктов - родной ландшафт, и они (пришельцы) искренне не понимают наших переживаний по этому поводу...
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