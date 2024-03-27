27 марта 2024, 16:57

Об острой социальной проблеме - отсутствии дорожного покрытия и ямах с мая 2023 года на одной из главных улиц города Тобыл - сообщил "НГ" читатель Досан ЖАМБУР.

- Прошу организовать ремонт дорожного покрытия на участке улицы 40 лет Октября в городе Тобыл, начиная от улицы Тауелсыздык и до перекрестка с улицей Механизаторов, - написал он. - На данный момент на указанном участке дороги отсутствует твердое покрытие, ширина ям достигает двух метров, а глубина их составляет 15-20 см. Плохое состояние дороги создает неудобства, повышает риск повреждения имущества и угрожает безопасности граждан. Эта улица одна их самых крупных и особо значимых улиц города. Предлагаем провести ямочный ремонт путем засыпания щебня. В случае невозможности организации ремонта в ближайшее время просим дать пояснения о причинах и указать порядок дальнейших действий для проведения ремонта данного участка дороги.

"НГ" отправит запрос акиму Тобыла по этому поводу.