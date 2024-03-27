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≡ Более 10 исследований провели мертвой корове в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48854
Более 10 исследований провели мертвой корове в Костанайской области
Отправлено: 27.03.24 - 20:08
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Сотрудники природоохранной прокуратуры выявили 4 тысячи фактов фиктивного вакцинирования сельскохозяйственных животных за период с 2021 по 2023 годы. А на одну мертвую корову записали в базу более 10 исследований.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
100
Более 10 исследований провели мертвой корове в Костанайской области
Отправлено: 27.03.24 - 20:08
#1
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Если в Министерстве здравоохранения врачи фальсифицируют количество оказанной помощи якобы больным и за это получают деньги, то с животными вообще не церемонятся. Эти действия мошеннические, но никто еще сурово не наказан! Нет контроля со стороны правоохранительных органов. Прокуроры сами проверили и нашли без сотрудников ДГД области, без полиции, без антикоррупционной службы, без акиматов, акимов всех уровней. Наверное теперь нужно прокурорского ставить старшим комиссии, а помощниками к нему приставить сотрудников всех ведомств и провести проверки по всей стране, по всем отраслям и ведомствам. Вот такими мошенническими действиями сами госслужащие растаскивают всю казну страны, а сторожа и карателя нет. До сих пор, как в пословице: "Сколько не говорят халва, а во рту слаще не становится"! Бардак по всей стране после первого конкретный!

[Исправлено: абике, 27.03.2024 - 21:10]
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