Системные факты фиктивного вакцинирования, укрытия заболеваний в официальной отчётности, нарушение порядка использования и хранения вакцин выявила природоохранная прокуратура Костанайской области.

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Сотрудники прокуратуры выявили 4 тысячи фактов фиктивного вакцинирования сельскохозяйственных животных за период с 2021 по 2023 годы.

К примеру, согласно официальному акту ветеринарного пункта Костанайского района, вакцинированы 727 голов мелкого рогатого скота гражданина Ш., хотя какого-либо скота у данного лица не имеется.

В Житикаринском районе у гражданки О. утилизирована 1 голова КРС, однако, по сведениям информационной базы, после этого данному животному провели более 10 исследований на различные заболевания.

Подобные факты установлены в городах Костанай и Лисаковск, а также в Алтынсаринском, Аулиекольском, Костанайском, Наурзумском и Узункольском районах.

Кроме того, прокуратура выявила манипуляции со статистикой в вопросах учёта и идентификации сельскохозяйственных животных: установлено расхождение в численности КРС – 3,8%, МРС – 2,8%, лошадей – 2,8%, свиней – 40%.

По указанным нарушениям внесено 15 актов надзора, виновные лица привлечены к ответственности.