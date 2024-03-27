Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в Костанай для выведения прирождённых победителей спортивных скачек

Отправлено: - 19:35

А я катался на лошадке. Я познакомился с ребятами из деревни. С дружились. Они ко мне домой в гости приезжали, я к ним в гости. Вот они меня на лошадке на учили кататься. Хорошие ощущения получил.