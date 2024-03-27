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≡ Онлайн-кредиты в Казахстане будут выдавать по новым правилам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48849
Онлайн-кредиты в Казахстане будут выдавать по новым правилам
Отправлено: 27.03.24 - 09:43
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Онлайн-кредиты в Казахстане будут выдавать после биометрической идентификации. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект поправок в правила предоставления микрокредитов электронным способом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6799
Re: Онлайн-кредиты в Казахстане будут выдавать по новым правилам
Отправлено: 27.03.24 - 09:43
#1
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Эти потуги и новые меры для чего ащиты потребителей,всего лишь имитация, там в интернете нет проходу от МФО, за ними торчат уши банкиров. А где деньги, закон курит в сторонке. МВД завалены заявлениями от потерпевших, так эти конюшни должны разгребать правоохранительные органы и никто не волнуется за результат этой борьбы
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