Re: Онлайн-кредиты в Казахстане будут выдавать по новым правилам

Отправлено: - 09:43

Эти потуги и новые меры для чего ащиты потребителей,всего лишь имитация, там в интернете нет проходу от МФО, за ними торчат уши банкиров. А где деньги, закон курит в сторонке. МВД завалены заявлениями от потерпевших, так эти конюшни должны разгребать правоохранительные органы и никто не волнуется за результат этой борьбы