Онлайн-кредиты в Казахстане будут выдавать после биометрической идентификации. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект поправок в правила предоставления микрокредитов электронным способом, передает Tengrinews.kz.

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Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.

Согласно проекту, заключение договора между микрофинансовой организацией и заемщиком о предоставлении микрокредита, а также внесение в него изменений и дополнений будет осуществляться с применением биометрической идентификации.

Также биометрические данные от гражданина потребуются при регистрации клиента в личном кабинете для внесения изменений в данные об абонентском номере мобильного телефона клиента или реквизитов банковского счета (за исключением предоставления микрокредитов посредством терминалов). При этом в случае невозможности идентификации принадлежности банковского счета или платежной карты клиенту перевод денег не осуществляется.

"Перевод микрокредита по заявлению заемщика на банковский счет юридического лица, с которым у организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, заключен договор, предусматривающий плату за приобретаемый товар или выполненные работы, услуги заемщиком, осуществляется с применением биометрической идентификации посредством использования услуг ЦОИД или с использованием биометрических данных клиента, полученных при регистрации клиента посредством устройств организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность", - говорится в проекте.

Сообщается, что при биометрической идентификации обеспечивается защита от использования статичного изображения или видеозаписи для подделки биометрических данных клиента путем проверки выполнения клиентом в ходе биометрической идентификации неповторяющихся последовательностей контрольных движений.

Также поправки устанавливают требования к МФО по обеспечению безопасности хранения полученных в ходе биометрической идентификации клиента данных.

По мнению разработчиков, предложенные меры усилят требования безопасности предоставления микрокредитов электронным способом.