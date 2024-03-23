Отправлено: - 01:17

maxsaf:

Ну и в чем их выгода сейчас? Усилить мобилизацию в РФ? Сплотить народ ещё больше вокруг уже избранного президента?

[Исправлено: mks2703, 26.03.2024 - 02:19]

[Исправлено: mks2703, 26.03.2024 - 02:21]

Цитата:Попытаюсь коротко. Немного прибухнул, ссорри, семейный праздник. Так то я не алкач...почтиВыгода всегда есть. Это посеять страх. Москва в этом плане защищена (более или менее). Рядом с Москвой устроить кипиш с жертвами. Вся эта элита какбэ "терпела" Путина - СВО далеко, нас не касается. А тут бац...Кошмар...20 км от Москвы...никто не застрахован... а может завтра на Патриках или еще где...дворник - таджик (узбек, киргиз..мало ли кто) бросит гранату в кафешку...капутен столичной жизни...И мысль, а нахрена нам такой вождь...может чуть чуть прогнуться перед Западом...так чуть чуть ( не в анал, а просто лизнуть)...но так чуть чуть не бывает (если прогнулся - всё твое место под ...). А теперь представьте, что большая часть элиты РФ ( как и у нас) это либералы вскормленные с одной "сис.ки" Сороса... это им месседж с Крокуса...Для не элиты тож ничего хорошего...они подумают..ну фсё...мобилизация...надо же добивать бандеровцев...иначе они завтра начнут Новосиб и Хабаровск взрывать...То, что это укры замутили - никакого сомнения...если коротко (при недоказухе) все дивиденды на их стороне (ИГИЛу эта х.ень прям щась никуда не упиралась, и это не их почерк - убиваться за 500 штук(даже не долларов)...они же идейные...и до этого всегда ими были - что изменилось)Тут явный почерк мастеров разводок, и вы сами знаете кого, тех кто обувает старых и молодых жителей РФ и РК...а АНБ подчистит траффик...чтобы Москва ничего не нашла...напомнить чей интернет по факту или не надопысы: самой Москве невыгодно хватать бриттов и амеров за руку...даже если факты будут (они спрячут в рукаве)...потому что по-хорошему это 3 мировая...никто в РФ на это не пойдет...а м.даки (молодые политики сравнительно) на Западе это знают...поэтому и наглеют, повышая ставки, (вот если бы Путин в самом начале СВО, рас.ерачил полКиева (сравнял с землей МО, СБУ, Парламент и резиденцию президента)) тогда бы СВО давно закончилось...но у Путина за спиной 150 млн людей - он струхнул, если честно...понять можнопысы2: лучший вариант найти следы Украины, тогда многим придется отвернуться от неё...но сложно будет...там весь Запад с веником и тряпками будет зачищать следы...