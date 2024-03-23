Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения. Читать новость
111: Есть просто твои додумки, но это не доказывает вообще ничего. Я тебе об этом.
тут несколько страниц "твоего потока" таких додумок. Или это, как обычно, другое? Я же предупредил, что я ничем не хуже (и ты подтвердил это), и выложу точно также, а теперь смотри-ка, это всего лишь "мои додумки". Инфа про наемников как минимум правдивая, а значит могут нанять не только на войну, но и для терактов. Повторюсь, ГУР это не впервой.
Заодно проверь кто такой Рустам Магомедович Ажиев. Этапы его "славного" пути, бытность в ИГИЛ, его не менее "славное" настоящее в качестве громадянина одной страны, с участием в военных действиях. Его имя (для "своих") Абдул Хаким аш-Шишани, кстати. ...тот самый Абдулло...ни разу не "проповедник"...но ты проверь
lavprof: тут несколько страниц "твоего потока" таких додумок
Заметь, я нигде не утверждал что это именно ИГИЛ. Только вот в конце. Я искал зерно в разных статьях, написанных русскими журналистами.. А то что могут не могут. Может и Бог послать.. Но нет никаких абсолютно хотя бы зацепок, ты это понимаешь? Только наемники, которых нанимают открыто практически все страны Мира.. Ну это не говорит не о чём.
Ну как же зачем?! Человек интересной судьбы. Ты же любишь изучать, размышлять, теоретизировать на страницах этого издания. Давай, вот тебе конкретный след. Дерзай! Проводи параллели и строй теории. Тут же бездна возможностей открывается. И ичкериец, и игиловец,и теперь украинец в конце концов. Товарисч Абдулло
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