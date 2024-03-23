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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48836
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1309
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 12:42
#270
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Цитата:
111:
Есть просто твои додумки, но это не доказывает вообще ничего. Я тебе об этом.

тут несколько страниц "твоего потока" таких додумок. Или это, как обычно, другое? Я же предупредил, что я ничем не хуже (и ты подтвердил это), и выложу точно также, а теперь смотри-ка, это всего лишь "мои додумки". Инфа про наемников как минимум правдивая, а значит могут нанять не только на войну, но и для терактов. Повторюсь, ГУР это не впервой.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2082
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 12:44
#271
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Цитата:
111:
Но надо смотреть, проверять

Заодно проверь кто такой Рустам Магомедович Ажиев.
Этапы его "славного" пути, бытность в ИГИЛ, его не менее "славное" настоящее в качестве громадянина одной страны, с участием в военных действиях.
Его имя (для "своих") Абдул Хаким аш-Шишани, кстати.
...тот самый Абдулло...ни разу не "проповедник"...но ты проверь
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37128
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 12:44
#272
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А вот это уже интересно, расстреливать террористов всех будут?


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37128
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 12:46
#273
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Цитата:
Горожанин_kst:
Заодно проверь кто такой Рустам Магомедович Ажиев.

А он то мне зачем?
Я же не ЦРУ какое то.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37128
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 12:50
#274
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Цитата:
lavprof:
тут несколько страниц "твоего потока" таких додумок

Заметь, я нигде не утверждал что это именно ИГИЛ.
Только вот в конце.
Я искал зерно в разных статьях, написанных русскими журналистами..
А то что могут не могут.
Может и Бог послать..
Но нет никаких абсолютно хотя бы зацепок, ты это понимаешь?
Только наемники, которых нанимают открыто практически все страны Мира..
Ну это не говорит не о чём.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1309
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 12:53
#275
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Цитата:
111:
Ну это не говорит не о чём.

ну так и я не утверждал стопроцентно, всего лишь привел версию, альтернативную вашей. Только и всего.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2082
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 12:55
#276
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Цитата:
111:

Ну как же зачем?!
Человек интересной судьбы.
Ты же любишь изучать, размышлять, теоретизировать на страницах этого издания.
Давай, вот тебе конкретный след. Дерзай!
Проводи параллели и строй теории.
Тут же бездна возможностей открывается.
И ичкериец, и игиловец,и теперь украинец в конце концов. Товарисч Абдулло
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37128
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 12:55
#277
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Цитата:
Горожанин_kst:
Рустам Магомедович

Посмотрел, не выдержал.
Открытые данные, россиянин.
И что?


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37128
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 12:57
#278
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Цитата:
Горожанин_kst:
ичкериец, и игиловец,и теперь украинец в конце концов. Товарисч Абдулло

Прежде всего россиянин.
Или чеченцы не россияне?
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2082
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 12:58
#279
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Цитата:
111:

Не ври.
Он гражданин Украины в настоящем.
Командир боевого подразделения этой страны.
Абдулло Шишани

[Исправлено: Горожанин_kst, 24.03.2024 - 13:59]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37128
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 12:58
#280
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Цитата:
Горожанин_kst:
Давай, вот тебе конкретный след.

Говорить не по теме?
Это нарушит правила НГ.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2082
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 13:00
#281
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Не съезжай
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37128
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 13:01
#282
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Цитата:
Горожанин_kst:
Он гражданин Украины в настоящем.

Цитата:
Горожанин_kst:
Не ври.

Родился и вырос в России, как Путин говорит, кто душой с Россией, русскоязычный, то русский человек!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37128
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 13:03
#283
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Путин говорит


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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37128
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 13:06
#284
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Еще одно утверждение..


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