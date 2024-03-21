Отправлено: - 15:21

Эта нехватка дает себя знать и в других отраслях экономики, но именно строители сейчас уткнулись в нее лбом, как в стену. Не могут работать - не имеют возможности поднимать новые многоэтажки. Причина - в том, что ТОО «МРЭТ» не согласует им проектно-сметную документацию.