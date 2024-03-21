Эта нехватка дает себя знать и в других отраслях экономики, но именно строители сейчас уткнулись в нее лбом, как в стену. Не могут работать - не имеют возможности поднимать новые многоэтажки. Причина - в том, что ТОО «МРЭТ» (Межрегионэнерготранзит) не согласует им проектно-сметную документацию.

На общественных слушаниях по ПДП люди спрашивали, «хватит ли нам электричества» / Фото из архива «НГ»

В двух инстанциях

Заявив, что «строительство в нашем городе практически парализовано», исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА подчеркнула: «МРЭТ» отказывает в согласовании проектно-сметной документации, разработанной на основании ранее выданных ТОО «ЭПК-forfait» технических условий на электроснабжение. Тема обсуждалась на площадке палаты предпринимателей, на заседании отраслевого совета по вопросам строительства и промышленности. Стороны договорились, что пришли не ругаться, а искать выход из ситуации, которая действительно на данный момент выглядит тупиковой.

- Почему не согласовываем? Порядок такой, что необходимо учитывать класс напряжения, - пояснил генеральный директор ТОО «Межрегионэнерготранзит» Владимир КАН, - в Костанае многие застройщики получают техусловия от ТОО «ЭПК-forfait», заявляя низший класс напряжения. Но «Форфайт» в техусловиях прописывает пункт, что нужно еще ТУ согласовать с «МРЭТ», то есть с нами. Если мы сами выдаем техусловия, то прописываем, что необходимо до начала проектирования согласовать их с АО «KEGOC». Многие проектировщики этот пункт не читают. Мы коллегам предлагаем, чтобы они его как-то выделили, вынесли в начало документа. Обращаю внимание на формулировку «до начала проектирования».

Когда снесли кинотеатр

Корневая же причина отказа в согласовании - в Костанае дефицит свободных мощностей. По словам Владимира Кана, на сегодня он составляет 70-80 МВт.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Это практически потребность еще одного Костаная, - сказал директор ТОО «МРЭТ», - сегодня по всем запросам в областном центре требуется около 70-80 МВт. 70 - это чисто на коммерческое жилье, а 80 - с учетом объектов развития, например, строительства в районе жилого массива Амангельды полигона бытовых отходов и цеха переработки, строительства в районе Наримановского рынка, района аквапарка «Осьминог», отеля сети «Хилтон»... Помните, когда сносили кинотеатр «Костанай» и строили MART, областную прокуратуру, бизнес-центр, уже тогда мощностей не хватало. Но использовали такую возможность - трансформаторы на 10 МВт поменяли на 16 МВт и нарастили таким образом мощность. Но этот вариант исчерпан. Сейчас под названные запросы нужны подстанции, строительство новых выльется миллиардов в 5, если не больше. Плюс сам этап строительства 2-3 года занимает. Вопрос серьезный. Перед нами задача строительства подстанций не ставится. Это, безусловно, бюджетное финансирование.

Многие застройщики сегодня для работы выбирают центральные районы Костаная. Одна из причин - уже два года акимат не имеет права выдать им архитектурно-планировочные задания без разработки планов детальной планировки (а это площадь 10 га, даже если строишь один дом, и соответственно, большие затраты). А на несколько районов малоэтажной застройки ПДП разработаны, там можно выкупать индивидуальные дома и земельные участки под многоэтажное строительство. Зонированию по генеральному плану это соответствует. Все эти районы - в центре города.

Опережающими темпами

Про генплан напомнила Ирина Викулова, отметив, что он в обновленной версии был принят еще в 2020 году, то есть реализуется уже четвертый год. На стадии принятия прошел долгий этап согласований.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Просчитаны, следовательно, были все мощности по инженерным сетям, по дорогам и так далее, - заключила она. - Проблемы образовались, наверно, из-за несогласованных действий энергоснабжающих организаций и местных исполнительных органов в планировании развития объектов энергоснабжения.

- Мы давно поднимаем этот вопрос, - не согласился Владимир Кан, - в экономике есть закон - энергетика должна развиваться опережающими темпами. Если она не развивается, тормозит другие отрасли. Поэтому электроэнергетика, газовое хозяйство, теплоснабжение, дороги, вообще подъездные пути должны опережающими темпами развиваться. Что получается сейчас? В последние 10 лет у нас, можно сказать, строительный бум. Застраиваем все. Недаром вопрос поднимается, что надо отказаться от точечной застройки. В свое время осознали, что в Костанае не хватает мощностей, поэтому прежнее руководство области ориентировало на строительство новых микрорайонов - Береке, Кунай, Юбилейный. Там проще ставить подстанции, обустраивать сети. И были построены подстанции «Кунай», «Индустриальная» в районе Береке, в Юбилейном. Сейчас запланированы районы Арай, Мерей, Керемет, когда многоэтажное жилье ставится в существующей застройке. То есть не так, как принято в новых массивах, когда изначально должна быть подведена инфраструктура для строительства, а потом уже оно ведется. В ближайшие два года подстанцию не построят, инженерные сети мы не сможем подвести - у нас этого в тарифе нет, только государство может. Насколько я знаю, управление энергетики уже подало заявку на разработку схемы внешнего энергоснабжения. Планируется строительство подстанций «Восточная» в районе Наримановского рынка, «Юг» - в жилом массиве «Амангельды», «Шыгыс» - в Тобыле. Но это требует времени... А проблема есть, и никто ее не скрывал.

Как тут не вспомнить общественные слушания, на которых обсуждались ПДП названных микрорайонов. Не припомню, чтобы на них звучала информация о нарастающем дефиците энергетических мощностей, хотя жители много раз опасливо спрашивали, «хватит нам электричества, газа, воды», когда рядом с индивидуальными домами встанет жилье в 9-11 этажей. Возможно, вопросы звучали наивно. Тем более что чиновники заверяли население: на стадии разработки планов детальной планировки все просчитано, а уж на стадии рабочих проектов будет детально уточнено.

Газ - не пример?

Что все-таки можно сделать сейчас? Предприниматели предлагали использовать опыт разрешения ситуации, опробованный во время моратория на выдачу техусловий на подключение к газу.

- Пошла компания нам навстречу, - напомнила Ирина Викулова, - провела ревизию выданных техусловий, нашлись резервы, которые кому-то помогли решить проблему. Мы уверены, что в сложившихся обстоятельствах по дефициту электроэнергии в Костанае следует учитывать определенную разницу между проектной мощностью трансформаторных подстанций и их фактической загруженностью. Ранее выданные технические условия на проектирование объектов действуют в течение трех лет. Не все заявленные проекты были реализованы в последние три года, следовательно, не все выданные техусловия и мощности были использованы. И этот потенциал необходимо использовать.

Однако выяснилось, что все не так просто.

- К этой проблеме мы шли годами. Все правила начали упрощать в пользу бизнеса, - сказал гендиректор ТОО «МРЭТ», - раньше мы выдавали технические условия и требовали расчет обоснования электрической мощности. Сейчас это убрали, мы не имеем права требовать на согласование проекты, это только в добровольном порядке. И никого не можем заставить, чтобы они обосновали согласно всех действующих нормативных документов.

Согласен, есть техусловия, которые выданы и не реализуются. Раньше ТУ на проектирование мы выдавали на год. Если в течение одного года предприниматель их не реализовал, допустим, не выполнен проект или не получено разрешение на строительство, то эти условия аннулировались, мощность освобождалась. Сейчас техусловия выдаются на три года. И мы в течение этого времени ничего не видим.

Но и когда мощности освобождаются, то при сложившемся дефиците их прежде всего отдают на реализацию бюджетных проектов - строительство школ, детсадов, коммунальным предприятиям. Владимир Кан привел пример, что освободившиеся не так давно 3 МВт были отданы ТОО «Костанай-Су», которое занимается реконструкцией коллекторов.

Предприниматели также спрашивали, если они выкупают и сносят индивидуальные жилые дома, другие здания, могут ли они рассчитывать, что их освобождающиеся электрические мощности автоматически достаются застройщику. Оказалось, что и там ответ скорее отрицательный. Высказывали просьбу «отработать с «МРЭТ» по каждому объекту в индивидуальном порядке»... Пока сошлись на том, что палата предпринимателей инициирует создание рабочей группы с привлечением исполнительной власти, энергетиков для тщательного изучения вопроса. Хотя бы для того, чтобы понять, с какими предложениями следует выходить на республику.